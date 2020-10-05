На камерах класа люкс в СИЗО уже заработали миллион гривен – министр

Государство заработало на платных камерах в следственных изоляторах свой первый миллион гривен.

Источник: министр юстиции Денис Малюська в Facebook

Детали: По его словам, больше других СИЗО зарабатывает Киевский следственный изолятор. Аренда его комфортных камер принесла государству больше 620 тысяч гривен.

Малюська добавил, что эта инициатива заработала на полную мощность только летом и "все еще набирает обороты".

Он напомнил также, что полученные таким образом деньги тратятся на ремонт бесплатных камер.

Напомним: В течение меньше чем 5 месяцев Министерство юстиции отремонтировало 8 камер в украинских следственных изоляторах, и сделало это за средства, которые поступили от аренды платных камер с улучшенными условиями проживания.

В апреле стало известно, что Министерство юстиции в рамках реформы решило сделать в следственных изоляторах платные камеры повышенного комфорта.