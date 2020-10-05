Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На камерах класа люкс в СИЗО уже заработали миллион гривен – министр

Понедельник, 5 октября 2020, 16:28
На камерах класа люкс в СИЗО уже заработали миллион гривен – министр

Государство заработало на платных камерах в следственных изоляторах свой первый миллион гривен.

Источник: министр юстиции Денис Малюська в Facebook

Детали: По его словам, больше других СИЗО зарабатывает Киевский следственный изолятор. Аренда его комфортных камер принесла государству больше 620 тысяч гривен.

Малюська добавил, что эта инициатива заработала на полную мощность только летом и "все еще набирает обороты".

Он напомнил также, что полученные таким образом деньги тратятся на ремонт бесплатных камер.

Напомним: В течение меньше чем 5 месяцев Министерство юстиции отремонтировало 8 камер в украинских следственных изоляторах, и сделало это за средства, которые поступили от аренды платных камер с улучшенными условиями проживания.

В апреле стало известно, что Министерство юстиции в рамках реформы решило сделать в следственных изоляторах платные камеры повышенного комфорта.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: СИЗОденьгиМинюст
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

Все новости...
СИЗО
Крымская татарка Умерова, которую удерживает Россия, написала письмо из СИЗО
Еще один российский топ-менеджер умер при загадочных обстоятельствах – росСМИ
Ликвидация Татарского: Трепову отправили в СИЗО на два месяца
Последние новости
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
Все новости...
Реклама: