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В Кыргызстане после столкновений погиб человек

Вторник, 6 октября 2020, 09:06
В Кыргызстане после столкновений погиб человек
фото: "Радио Азаттык"

После столкновений из-за несогласия с результатами парламентских выборов в Кыргызстане погиб 1 человек, 150 человек госпитализированы.

Источник: "Настоящее время", "Радио Азаттык"

Дословно: "В Бишкеке после столкновений в ночь на 6 октября скончался пострадавший.

В пресс-центре Минздрава сообщили что это неизвестный мужчина азиатской национальности.

По данным ведомства, всего по состоянию на 8 утра 6 октября медицинская помощь была оказана 590 гражданам, из которых 439 после оказания первичной медицинской помощи были отправлены на амбулаторное лечение.

Госпитализированы 150 человек, из них 13 находятся в реанимации".

Детали: В соцсетях сообщалось о том, что среди пострадавших были и медики, в том числе сотрудники Службы скорой помощи города Бишкека.

Бывший министр юстиции Кыргызстана и кандидат в депутаты от партии "Бир Бол" Алмамбета Шикмаматов занял должность исполняющего обязанности генерального прокурора - он сообщил об этом сам.

Шикмаматов объявил, что итоги парламентских выборов аннулированы, но дата нового голосования пока не назначена.

Полпреды правительства в Нарынской, Иссык-Кульской и Таласской областях написали заявления об увольнении с должности.

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил, что минувшей ночью в стране попытались незаконно захватить государственную власть. По его словам, он приказал силовикам не открывать огонь.

Что предшествовало: В столице Кыргызстана тысячи людей, не соглашаясь с результатами парламентских выборов, вышли на митинг. Силовики оттеснили демонстрантов от правительственных зданий, задействовав слезоточивый газ, резиновые пули, светошумовые гранаты и водометы. Сообщается о минимум 16 пострадавших.

Позже участники протестов машиной протаранили ворота возле парламента в столице и ворвались в здание.

Справка: В состоявшихся в Киргизии 4 октября выборах приняли участие 56% из 3,5 млн зарегистрированных избирателей. На 120 мест в новом составе парламента претендовали 16 партий.

По официальным данным, барьер в 7 процентов преодолели всего четыре из них. Это провластные "Биримдик" и "Мекеним Кыргызстан", а также центристская "Кыргызстан" и оппозиционная "Бутун Кыргызстан".

Украинская правда

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Темы: виборы
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