Зеленский уволил Абромавичуса и назначил нового руководителя "Укроборонпрома"
Вторник, 6 октября 2020, 11:44
Президент Владимир Зеленский назначил Игоря Фоменко исполняющим обязанности генерального директора "Укроборонпрома" и уволил с должности директора концерна Айвараса Абрамовичуса.
Источник: указ президента №423
Дословно: "Назначить Фоменко Игоря Александровича исполняющим обязанности генерального директора государственного концерна "Укроборонпрома".
Детали: Указом №422 Зеленский уволил Абромавичуса с должности генерального директора государственного концерна "Укроборонпром".
Украинская правда