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Зеленский уволил Абромавичуса и назначил нового руководителя "Укроборонпрома"

Вторник, 6 октября 2020, 11:44
Зеленский уволил Абромавичуса и назначил нового руководителя Укроборонпрома

Президент Владимир Зеленский назначил Игоря Фоменко исполняющим обязанности генерального директора "Укроборонпрома" и уволил с должности директора концерна Айвараса Абрамовичуса.

Источник: указ президента №423

Дословно: "Назначить Фоменко Игоря Александровича исполняющим обязанности генерального директора государственного концерна "Укроборонпрома".

Детали: Указом №422 Зеленский уволил Абромавичуса с должности генерального директора государственного концерна "Укроборонпром".

По данным Youcontrol мужчина по имени Игорь Фоменко занимает должность заместителя генерального директора по бронетанковой, радиолокационной и специальной техники, (член Наблюдательного совета) в "ОАО НПК Киевский завод автоматики" (ГК "Укроборонпром").

Абромавичуса назначили гендиректором "Укроборонпрома" в августе 2019 года.

Напомним:

  • Абромавичуса лично пригласил в команду президент Петр Порошенко. Он предоставил ему украинское гражданство и обратился к фракции "Солидарность" с предложением выдвинуть его на должность министра экономического развития и торговли.
  • В феврале 2016 года министр экономики Абромавичус заявил о своей отставке. Когда у него спросили о причинах, он сказал, что не хочет, чтобы на него давили отдельные политики. В частности, тогда прозвучала фамилия Кононенко.
  • Последний, по словам министра, против его воли пытался назначить заместителем Андрея Пасишника. В СМИ попали скрин-шоты переписки Абромавичуса и Пасишника. "Меня приглашал к себе Кононенко. Сказал, что с премьером они согласовали", - написал Пасишник Абромавичусу.
  • В 2019 Абромавичус работал в команде кандидата в президенты Владимира Зеленского в качестве советника и эксперта.

Украинская правда

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Темы: УкроборонпромЗеленский
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