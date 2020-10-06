Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Зеленский уволил Абромавичуса и назначил нового руководителя "Укроборонпрома"

Вторник, 6 октября 2020, 11:44

Президент Владимир Зеленский назначил Игоря Фоменко исполняющим обязанности генерального директора "Укроборонпрома" и уволил с должности директора концерна Айвараса Абрамовичуса.

Источник: указ президента №423

Дословно: "Назначить Фоменко Игоря Александровича исполняющим обязанности генерального директора государственного концерна "Укроборонпрома".

Детали: Указом №422 Зеленский уволил Абромавичуса с должности генерального директора государственного концерна "Укроборонпром".

Украинская правда
Темы: УкроборонпромЗеленский


powered by lun.ua
Главное сегодня

Зеленский: Резиденция – просто отель, поэтому ищем новое место

В Украине 90 смертей среди больных COVID-19 за сутки

Пандемия: Украина на 13 месте в мире по числу новых больных

ВидеоПротестующие захватили здание парламента Кыргызстана

фото, видеоВ Кыргызстане разогнали митинг с помощью спецсредств: есть раненые

Новости 5 октября: предупреждения от ЕС, цифровизация в Украине

Все новости...
Укроборонпром
"Укроборонпром" представил Урускому концепцию трансформации в 7 холдингов
Как разворовывали государственные оборонные предприятия: две крупнейшие схемы завладения имуществом
Офис президента обнародовал резюме кандидата в директоры "Укроборонпрома" одним предложением
Последние новости
11:59
Рожкова отреагировала на выговор: Цензура дошла до стен Национального банка
11:58
КС взялся за конституционность закона о ВАКС
11:57
Президент наградил медалями погибший экипаж Ан-26
11:55
Румыния ввела ПЦР-тесты и 14-дневный карантин для путешественников из Украины
11:54
Заразиться COVID-19 можно и на расстоянии, большем 1,5 метра – эксперты
11:44
Зеленский уволил Абромавичуса и назначил нового руководителя "Укроборонпрома"
11:29
Аудит "Нафтогаза" показал нарушения, из-за которых бюджет недополучил 75 миллиардов
11:25
Зеленский уверяет, что русскоязычных украинцев нельзя "купить" вопросом языка
11:25
Суд ЕС принял решение против Венгрии по делу университета Сороса
11:24
Зеленский говорит, что есть вопросы, которые надо решать именно с Путиным
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!