Зеленский уволил Абромавичуса и назначил нового руководителя "Укроборонпрома"

Президент Владимир Зеленский назначил Игоря Фоменко исполняющим обязанности генерального директора "Укроборонпрома" и уволил с должности директора концерна Айвараса Абрамовичуса.

Источник: указ президента №423

Дословно: "Назначить Фоменко Игоря Александровича исполняющим обязанности генерального директора государственного концерна "Укроборонпрома".

Детали: Указом №422 Зеленский уволил Абромавичуса с должности генерального директора государственного концерна "Укроборонпром".

По данным Youcontrol мужчина по имени Игорь Фоменко занимает должность заместителя генерального директора по бронетанковой, радиолокационной и специальной техники, (член Наблюдательного совета) в "ОАО НПК Киевский завод автоматики" (ГК "Укроборонпром").

Абромавичуса назначили гендиректором "Укроборонпрома" в августе 2019 года.

Напомним: