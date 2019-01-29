Кононенко заявил об иностранных заказчиках скандала с Абромавичусом

Первый заместитель председателя фракции партии "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко заявил, что скандал с экс-министром экономического развития и торговли Украины Абромавичюс был заказан иностранцами.

Об этом Кононенко рассказал в эфире программы HARD на телеканале ZIK.

Игорь Кононенко прокомментировал свой "демонический" образ в СМИ, а также как он сам относится к тому, что его считают неофициальным представителем президента по связям с бизнесом. В частности он упомянул о скандале с экс-министром экономического развития и торговли Украины Абромавичусом.

"От скандала с Абромавичусом остались одни "пузыри". Более того, я могу сказать, что у меня есть информация, кто это сделал, почему и знаю даже фамилии!"- заявил Кононенко.

К сожалению, признал представитель БПП, сейчас он не может объявить эти имена по определенным причинам.

"Это достаточно известные не граждане Украины, подчеркиваю - не граждане! Сегодня, к сожалению, я не могу назвать их имена, но придет время, и я это обязательно сделаю! Но то, что этот скандал оказался только пшиком, сегодня понимают все, и даже те журналисты, которые ко мне не очень лояльно относились", - подчеркнул Кононенко.

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