Кононенко заявил об иностранных заказчиках скандала с Абромавичусом
Первый заместитель председателя фракции партии "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко заявил, что скандал с экс-министром экономического развития и торговли Украины Абромавичюс был заказан иностранцами.
Об этом Кононенко рассказал в эфире программы HARD на телеканале ZIK.
Игорь Кононенко прокомментировал свой "демонический" образ в СМИ, а также как он сам относится к тому, что его считают неофициальным представителем президента по связям с бизнесом. В частности он упомянул о скандале с экс-министром экономического развития и торговли Украины Абромавичусом.
"От скандала с Абромавичусом остались одни "пузыри". Более того, я могу сказать, что у меня есть информация, кто это сделал, почему и знаю даже фамилии!"- заявил Кононенко.
К сожалению, признал представитель БПП, сейчас он не может объявить эти имена по определенным причинам.
"Это достаточно известные не граждане Украины, подчеркиваю - не граждане! Сегодня, к сожалению, я не могу назвать их имена, но придет время, и я это обязательно сделаю! Но то, что этот скандал оказался только пшиком, сегодня понимают все, и даже те журналисты, которые ко мне не очень лояльно относились", - подчеркнул Кононенко.
Напоминаем:
- Абромавичуса лично пригласил в команду президент Украины Петр Порошенко. Он предоставил ему украинское гражданство и обратился к фракции "Солидарность" с предложением выдвинуть его на должность министра экономического развития и торговли.
- В феврале 2016 года министр экономики Абромавичус заявил о своей отставке. Когда у него спросили о причинах, он сказал, что не хочет, чтобы на него давили отдельные политики. В частности, тогда прозвучала фамилия Кононенко.
- Последний, по словам министра, против его воли пытался назначить заместителем Андрея Пасишника. В СМИ попали скрин-шоты переписки Абромавичуса и Пасишника. "Меня приглашал к себе Кононенко. Сказал, что с премьером они согласовали", - написал Пасишник Абромавичусу.