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Уволенному со скандалом прокурору, который обещал всех "#бать", дали высокую должность

Вторник, 6 октября 2020, 14:02
Уволенному со скандалом прокурору, который обещал всех #бать, дали высокую должность

Бывшего прокурора Тернопольской области Николая Петришина, которого уволили за пьянку на рабочем месте и несоответствующее поведение, назначили заместителем руководителя Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона.

Источник: сайт прокуратуры, Центр противодействия коррупции в Facebook

Детали: Соответствующая информация содержится на сайте военной прокуратуры.

По данным ЦПК, после скандала Петришина попросили уйти, но впоследствии он был назначен заместителем руководителя спецпрокуратуры.

По информации антикоррупционеров-активистов, у 30-летнего Петришина за последние несколько лет появилось 2 квартиры, 200-метровый дом в Киеве, земельные участки и 4 автомобиля.

Многочисленные блага он объяснил так: "У меня красивая жена, она занимается бизнесом".

 

Напомним: Петришин стал прокурором Тернопольской области 14 сентября. В первый же день прокурор устроил банкет, на котором заставлял подчиненных обещать "выполнять любые приказы", а если они не будут подчиняться, то пообещал их "еб*ть как тупых свиней".

16 сентября в Киеве состоялось заседание дисциплинарной комиссии Генпрокуратуры. Петришину рекомендовали подать в отставку. Официальная причина увольнения - это недоразумение с коллегами, а неформальная - пьянка на рабочем месте и неподходящее поведение.

До назначения прокурором Тернопольской области Петришин занимал должность военного прокурора Дарницкого гарнизона Центрального региона Украины.

Украинская правда

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Темы: скандалпрокуратураТернопольская областьувольнение
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