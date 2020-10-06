Из-за коронавируса сборная Украины осталась с одним вратарем перед матчем с французами

В расположении сборной Украины по футболу обнаружили три случая заболевания коронавирусом.

Источник: Украинская ассоциация футбола

Дословно: "Результаты ПЦР-тестов, которые вчера вечером были взяты у игроков сборной Украины лабораторией, авторизованной УЕФА, обнаружили наличие COVID-19 в трех представителей национальной команды - голкиперов Андрея Лунина и Юрия Панькова, а также шеф-повара сине-желтых Любомира Тошича. У остальных игроков и членов персонала результаты тестов отрицательные".

Детали: Отмечается, что трое инфицированных изолированы в своих покоях в отеле парижском Hyatt Regency Chantilly, где остановилась сборная.

Остальные игроки и тренеры готовятся к предматчевой тренировке, которая начнется во вторник на "Стад де Франс" в 20.00 по Киеву.

Единственным здоровым вратарем, остающимся в распоряжении тренера сине-желтых Андрея Шевченко, является Георгий Бущан.

Что предшествовало: У двух игроков футбольного клуба "Шахтер" и сборной Украины Андрея Пятова и Тараса Степаненко, а также двух сотрудников персонала клуба обнаружили коронавирус. Тесты на коронавирус остальных футболистов ФК "Шахтер" показали отрицательные результаты, но клуб остается на самоизоляции.

Напомним: 7 октября должен состояться товарищеский матч между сборными Франции и Украины.