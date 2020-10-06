Медведчук снова приехал к Путину на поклон

Председатель политсовета партии "ОПЗЖ" Виктор Медведчук встретился со своим кумом президентом России Владимиром Путиным.

Источник: ТАСС

Детали: Они встретились в России в Ново-Огарево (в резиденции под Москвой).

Путин заявил о готовности способствовать "восстановлению отношений" России и Украины. О приезде Медведчука в Россию написали все российские государственные СМИ.

Политик с "ОПЗЖ" попросил российского президента предоставить Украине вакцины от COVID-19. Тот согласился.

Украинский политик сообщил о вакцинировании его и членов семьи в оккупированном Крыму российской вакциной: "Отдыхая в Крыму в августе месяце, вакцинировался я, жена Оксана, наш сын Богдан, и очень хорошо ее перенес".

Также Медведчук просил у своего кума обдумать "возможное частичное снятие санкции с Украины", в частности, с украинских промышленных предприятий.

На это премьер-министр РФ Михаил Мишустин пообещал "изучить предложение о возможной частичной отмене контрсанкций РФ против Украины".

Прямая речь Путина: "Очень рады, что в Украине есть такие политические силы, которые честно и открыто выражают свою позицию. Россия за выстраивание российско-украинских отношений".

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Справка: У Путина завтра, 7 октября, день рождения. Ему будет 68 лет.

Напомним: В прошлом году Медведчук ездил к Путину дважды накануне выборов - в марте и в июле. В этом месяце в Украине снова пройдут выборы (местные) - 25 октября.