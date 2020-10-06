Медведчук снова приехал к Путину на поклон

Председатель политсовета партии "ОПЗЖ" Виктор Медведчук встретился со своим кумом президентом России Владимиром Путиным.

Источник: ТАСС, пресс-служба "ОПЗЖ"

Детали: Они встретились в России в Ново-Огарево (в резиденции под Москвой).

Путин заявил о готовности способствовать "восстановлению отношений" России и Украины. О приезде Медведчука в Россию написали все российские государственные СМИ.

Политик с "ОПЗЖ" попросил российского президента предоставить Украине вакцины от COVID-19. Тот согласился.

Украинский политик сообщил о вакцинировании его и членов семьи в оккупированном Крыму российской вакциной: "Отдыхая в Крыму в августе месяце, вакцинировались я, жена Оксана, наш сын Богдан, и очень хорошо ее перенесли".

Также Медведчук просил у своего кума обдумать "возможное частичное снятие санкции с Украины", в частности, с украинских промышленных предприятий.

Путин заявил, что Россия вводила санкции "в ответ на действия других государств и не может снять их в одностороннем порядке". При этом уверен, что "нужно уже сейчас готовиться к возможной отмене санкций между Украиной и РФ".

Путин подчеркнул, что у него "сердце болит от того, что люди в Украине, которые работали на предприятиях, которые были ориентированы (на реализацию продукции - ред.) в России, оказались в сложном положении".

На это премьер-министр РФ Михаил Мишустин пообещал "изучить предложение о возможной частичной отмене контрсанкций РФ против Украины".

Согласно пресс-службе "ОПЗЖ", Медведчук встретился с председателем Госдумы РФ Владиславом Володиным. Они "выступили за активизацию межпарламентского диалога в рамках "нормандского формата". На сайте политсилы сообщают, что "встреча была направлена на выведение из тупика формата минских переговоров, Трехсторонней контактной группы".

Прямая речь Медведчука: "В тупике он находится по вине украинской делегации. Более того, Верховная Рада 15 июля приняла постановление, в котором одним из пунктов (пунктом 4) фактически перечеркнула нормы, предусмотренные Минскими соглашениями, утвержденными резолюцией Совета Безопасности ООН. И именно из‑за этого положения переговоры в ТКГ зашли в полный тупик".

Прямая речь Путина: "Очень рады, что в Украине есть такие политические силы, которые честно и открыто выражают свою позицию. Россия за выстраивание российско-украинских отношений".

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Справка: У Путина завтра, 7 октября, день рождения. Ему будет 68 лет.

Напомним: В прошлом году Медведчук ездил к Путину дважды накануне выборов - в марте и в июле. На этот раз так снова произошло - в Украине 25 октября пройдут местные выборы.