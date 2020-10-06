Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
Реклама:

Медведчук снова приехал к Путину на поклон

Вторник, 6 октября 2020, 17:09

Председатель политсовета партии "ОПЗЖ" Виктор Медведчук встретился со своим кумом президентом России Владимиром Путиным.

Источник: ТАСС

Детали: Они встретились в России в Ново-Огарево (в резиденции под Москвой).

Путин заявил о готовности способствовать "восстановлению отношений" России и Украины. О приезде Медведчука в Россию написали все российские государственные СМИ.

Политик с "ОПЗЖ" попросил российского президента предоставить Украине вакцины от COVID-19. Тот согласился. 

Украинский политик сообщил о вакцинировании его и членов семьи в оккупированном Крыму российской вакциной: "Отдыхая в Крыму в августе месяце, вакцинировался я, жена Оксана, наш сын Богдан, и очень хорошо ее перенес".

Также Медведчук просил у своего кума обдумать "возможное частичное снятие санкции с Украины", в частности, с украинских промышленных предприятий.

На это премьер-министр РФ Михаил Мишустин пообещал "изучить предложение о возможной частичной отмене контрсанкций РФ против Украины".

Прямая речь Путина: "Очень рады, что в Украине есть такие политические силы, которые честно и открыто выражают свою позицию. Россия за выстраивание российско-украинских отношений".

Новость дополняется ...

Справка: У Путина завтра, 7 октября, день рождения. Ему будет 68 лет.

Напомним: В прошлом году Медведчук ездил к Путину дважды накануне выборов - в марте и в июле. В этом месяце в Украине снова пройдут выборы (местные) - 25 октября.

Темы: МедведчукОПЗЖПутин


powered by lun.ua
Главное сегодня

Медведчук снова приехал к Путину на поклон

Предвыборная гонка в США: Байден ощутимо увеличил отрыв от Трампа

фотоУволенному со скандалом прокурору, который обещал всех "#бать", дали высокую должность

Зеленский уволил Абромавичуса и назначил нового руководителя "Укроборонпрома"

Аудит "Нафтогаза" показал нарушения, из-за которых бюджет недополучил 75 миллиардов

Зеленский: Резиденция – просто отель, поэтому ищем новое место

Все новости...
Медведчук
Жена Медведчука стала собственницей строительной фирмы в Москве – СМИ
Шабунин: Теперь Медведчук и россияне контролируют в ОГП три важных направления
Медведчук владеет землей на побережье Болгарии на 20 млн евро – Bihus.Info
Последние новости
17:28
Дело Шеремета: Апелляционный суд оставил Антоненко под стражей
17:25
"Новая почта" начала принимать цифровые документы в "Дії"
17:15
Минсоц объяснил, кто будет отвечать за усыновление с января 2021 года
17:13
фотоНа электромобили начали вешать особые номерные знаки
17:09
Медведчук снова приехал к Путину на поклон
16:56
Минфин: Минобразования с Приватбанком вернули уже 70% средств за пробное ВНО
16:47
Выборы 2020: партия Порошенко показала "письмо" от СБУ. Спецслужба говорит о подделке
16:41
В Кыргызстане протестующие захватили золоторудные месторождения
16:40
В "Нафтогазе" ответили на обвинения аудиторов о потерях на 75 миллиардов
16:15
Маск відправив на орбіту чергову партію з 60 інтернет-супутників Starlink
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!