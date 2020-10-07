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За три дня количество случаев коронавируса выросло на 1 миллион

Среда, 7 октября 2020, 05:02

7 октября мир пересек отметку в 36 миллионов случаев коронавируса, еще 4 октября сообщалось о 35 миллионах.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: За последние сутки обнаружили более 311 тысяч больных. Около половины новых случаев обнаружили в Индии, США, Бразилии, Аргентине и Великобритании.

Украина за суточным приростом больных в очередной раз оказалась на 13 месте.

 

За это же время от осложнений заболевания умерли 5553 человека. За время пандемии жертвами коронавируса стали 1 миллион 54 тысячи человек. Сейчас лечатся 7,8 миллиона. Победили болезнь больше 27 миллионов человек. 

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Напомним: 

Украинская правда
Темы: коронавирус


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