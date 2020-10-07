За три дня количество случаев коронавируса выросло на 1 миллион
7 октября мир пересек отметку в 36 миллионов случаев коронавируса, еще 4 октября сообщалось о 35 миллионах.
Источник: данные сайта Worldometers
Детали: За последние сутки обнаружили более 311 тысяч больных. Около половины новых случаев обнаружили в Индии, США, Бразилии, Аргентине и Великобритании.
Украина за суточным приростом больных в очередной раз оказалась на 13 месте.
За это же время от осложнений заболевания умерли 5553 человека. За время пандемии жертвами коронавируса стали 1 миллион 54 тысячи человек. Сейчас лечатся 7,8 миллиона. Победили болезнь больше 27 миллионов человек.
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COVID-19 бьет рекорды в Украине и мире. Это вторая волна или самое страшное впереди?
Напомним:
- За прошедшие сутки, 5 октября, в Украине заболели на коронавирус COVID-19 4348 человек, летальных случаев – 90.