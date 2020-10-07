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НАПК взялось за декларацию Кивы, который заработал миллион на жомовый яме

Среда, 7 октября 2020, 06:22
НАПК взялось за декларацию Кивы, который заработал миллион на жомовый яме
Фото: Дмитрий Ларин, УП

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции начало проверку декларации нардепа от Оппозиционной платформы "За жизнь" Ильи Кивы, в декларация которого отмечается доход от сдачи в аренду жомовой ямы.

Источник: сообщение НАПК

Детали: В агентстве отметили, что мониторинг образа жизни начался на основании обращений граждан, а также материалов в СМИ.

Кроме Кивы, проверят декларации еще 6 должностных лиц, в том числе депутатов местных советов и начальника Департамента киберполиции Национальной полиции Украины Александра Гринчака.

"Мы благодарны гражданам и журналистам за желание быть частью преодоления коррупции в Украине. Надеемся, что наша работа по их запросам побуждать все больше украинский не быть равнодушными к возможным случаям недекларирование имущества и сообщать о них государственным органам", – заявил председатель НАПК Александр Новиков.

Что предшествовало: В конце июля 2020 журналисты сообщили, что народный депутат из ОПЗЖ Илья Кива заработал на жомовой яме 1,2 миллиона гривен и живет в незадекларированной квартире, с владелицей которой его связывает только секс.

Украинская правда
Темы: декларацииНАПКВерховная РадаОПЗЖ
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