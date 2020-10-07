Байден не хочет дебатировать с Трампом, пока тот болен COVID

Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден заявил, что запланированные на следующую неделю дебаты с президентом-республиканцем Дональдом Трампом не должны проводиться, если Трамп все еще будет инфицирован COVID-19.

Источник "Reuters"

Детали: 77-летний Байден сказал, что дебаты 15 октября в Майами должны проводиться только в соответствии со строгими правилами здравоохранения, и назвал вспышку коронавируса, поразившую 74-летнего Трампа и волну других официальных лиц Белого дома, серьезной проблемой.

Прямая речь Байдена: "Если у него все еще есть COVID, у нас не должно быть дебатов…

Я не совсем понимаю, о чем сейчас говорит президент Трамп. Я не знаю, каков его статус. Я с нетерпением жду возможности дебатировать с ним, но я просто надеюсь, что все протоколы будут соблюдены…

Слишком много людей заразились. Это очень серьезная проблема, поэтому я буду руководствоваться инструкциями клиники Кливленда и тем, что предписывают их документы (принимая решение о дебатах – ред.)".

Комментарий представителя кампании Трампа Тима Мурто: "Президент Трамп будет здоров и будет там. Для Байдена нет выхода из этого, и его защитники в СМИ не могут его прикрыть".

Другие подробности: Вице-президент Майк Пенс и напарница Байдена, сенатор США Камала Харрис, проведут запланированные дебаты в среду вечером в Солт-Лейк-Сити.

Центры США по контролю и профилактике заболеваний заявили, что для Пенса безопасно участвовать в дебатах, потому что он не был в тесном контакте с кем-либо, кто болен COVID-19, включая Трампа.

Этому предшествовало: После нескольких дней противоречивых сообщений врачей и помощников о состоянии Дональда Трампа действующий президент США 5 октября вернулся в Белый дом из больницы, где провел три ночи. Прибыв в администрацию, он сразу снял маску.

Обычный период карантина для всех, у кого есть положительный результат на новый коронавирус, составляет 14 дней. Трамп объявил о своем положительном тесте в пятницу.

Коронавирусная болезнь продолжает распространяться среди высших помощников Трампа: старший советник Белого дома Стивен Миллер заявил, что во вторник получил положительный результат теста.

Почти 78-летний Байден во вторник снова дал отрицательный результат на COVID-19, через неделю после первого раунда дебатов с Трампом в Кливленде.