Трамп, который болеет COVID-19, хочет лично встретиться с Байденом на дебатах

Президент США Дональд Трамп, который сейчас болеет коронавирусом, планирует лично принять участие в дебатах с кандидатом от демократов Джо Байденом, которые запланированы на 15 октября.

Источник: The Hill со ссылкой на директора коммуникаций кампании Трампа Тима Мурта

Детали: Мурт пояснил предыдущие заявления Трампа, заверив, что президент намерен лично принять участие в дебатах.

Ранее глава Белого дома сказал, что ждет дебатов. Однако, в какой форме они должны происходить, Трамп не объяснил.

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