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Трамп, который болеет COVID-19, хочет лично встретиться с Байденом на дебатах

Среда, 7 октября 2020, 03:24

Президент США Дональд Трамп, который сейчас болеет коронавирусом, планирует лично принять участие в дебатах с кандидатом от демократов Джо Байденом, которые запланированы на 15 октября.

Источник: The Hill со ссылкой на директора коммуникаций кампании Трампа Тима Мурта

Детали: Мурт пояснил предыдущие заявления Трампа, заверив, что президент намерен лично принять участие в дебатах.

Ранее глава Белого дома сказал, что ждет дебатов. Однако, в какой форме они должны происходить, Трамп не объяснил.

Предыстория:

  • 2 октября президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что он и его жена Мелания заболели коронавирусной болезнью COVID-19.
  • 3 октября Трампа отправили в медицинский центр Уолтера Рида по рекомендации врачей.
  • 4 октября в США звучали противоречивые заявления о состоянии Трампа. 
  • Вечером 5 октября Трамп, у которого ранее обнаружили коронавирус, покинул медцентр и прилетел на вертолете в администрацию.

Украинская правда
Темы: ТрампвиборыкоронавирусБайден


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