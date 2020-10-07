Трамп, который болеет COVID-19, хочет лично встретиться с Байденом на дебатах
Среда, 7 октября 2020, 03:24
Президент США Дональд Трамп, который сейчас болеет коронавирусом, планирует лично принять участие в дебатах с кандидатом от демократов Джо Байденом, которые запланированы на 15 октября.
Источник: The Hill со ссылкой на директора коммуникаций кампании Трампа Тима Мурта
Детали: Мурт пояснил предыдущие заявления Трампа, заверив, что президент намерен лично принять участие в дебатах.
Ранее глава Белого дома сказал, что ждет дебатов. Однако, в какой форме они должны происходить, Трамп не объяснил.
Предыстория:
- 2 октября президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что он и его жена Мелания заболели коронавирусной болезнью COVID-19.
- 3 октября Трампа отправили в медицинский центр Уолтера Рида по рекомендации врачей.
- 4 октября в США звучали противоречивые заявления о состоянии Трампа.
- Вечером 5 октября Трамп, у которого ранее обнаружили коронавирус, покинул медцентр и прилетел на вертолете в администрацию.
Украинская правда