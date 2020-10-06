Трамп выписался из медцентра
Вторник, 6 октября 2020, 06:08
Президент США Дональд Трамп, у которого ранее обнаружили коронавирус, больше не находится в медицинском центре.
Источник: Трамп в twitter, "Укринформ"
Детали: Разрешение оставить госпиталь президент получил от своих врачей. Уже в понедельник вечером (по Вашингтоном) Трамп прилетел на вертолете к администрации.
October 5, 2020
Позже он опубликовал видео, где призвал не бояться коронавируса, заявив что изучил много информации о нем. Трамп также добавил, что чувствует себя хорошо.
Предыстория:
- 2 октября президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что он и его жена Мелания заболели коронавирусной болезнью COVID-19.
- 3 октября Трампа отправили в медицинский центр Уолтера Рида по рекомендации врачей.
- 4 октября в США звучали противоречивые заявления о состоянии Трампа.
Украинская правда