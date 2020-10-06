Президент США Дональд Трамп, у которого ранее обнаружили коронавирус, больше не находится в медицинском центре.

Источник: Трамп в twitter, "Укринформ"

Детали: Разрешение оставить госпиталь президент получил от своих врачей. Уже в понедельник вечером (по Вашингтоном) Трамп прилетел на вертолете к администрации.

Позже он опубликовал видео, где призвал не бояться коронавируса, заявив что изучил много информации о нем. Трамп также добавил, что чувствует себя хорошо.

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