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У больного COVID-19 Порошенко ухудшилось состояние

Среда, 7 октября 2020, 11:04
У больного COVID-19 Порошенко ухудшилось состояние

Состояние пятого президента Украины Петра Порошенко, который заболел COVID-19, ухудшилось из-за загустелой крови. Врачи даже не могут взять ее на анализ.

Источник: Марина Порошенко в интервью Янине Соколовой

Прямая речь: "Относительно Петра Алексеевича... его состояние хуже (чем у дочери Евгении - ред). У него двустороннее воспаление легких. Он находится в больнице. У него сейчас ухудшилось состояние крови. Она очень густая. Даже врачи не могут взять и сделать анализ, чтобы промониторить как он себя чувствует и проверить как протекает болезнь".

Детали: По словам Порошенко, дочь Евгения, которая также заболела COVID-19, гораздо легче преодолевает болезнь нежели ее отец.

Жена бывшего президента уточнила, что вспышки повышенной температуры у дочки легко сбиваются жаропонижающими средствами.

Что было раньше: 29 сентября стало известно, что пятый президент и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко заболел на коронавирус COVID-19.

3 октября стало известно, что Порошенко госпитализировали с двусторонним воспалением легких в столичную больницу. Также заболела его дочь.

Марина Порошенко ранее сообщала, что получила повторный отрицательный тест на COVID-19.

Она отметила, что пока ее муж продолжает бороться с COVID-19, она продолжит избирательную кампанию во главе "Евросолидарности" в Киевский горсовет.

Предыстория:

  • В тот же день стало известно о болезни главы партии "Голос" Киры Рудик и нардепа "Слуги народа" Жана Беленюка.
  • Из-за вспышки заболевания среди нардепов Верховная Рада решила пойти на карантин. В октябре парламентарии встретятся лишь раз - 20 октября.
  • Недавно в Раду вернулась лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, которая преодолела коронавирус.

Узнать больше: "Вина, кофе, спорт и сигареты. Стиль жизни Порошенко, Тимошенко и Зеленского"

Украинская правда

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Темы: ПорошенкоCovid-2019коронавирус
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