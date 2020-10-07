Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
Реклама:

Шевченко включил Шовковского в заявку на матч со сборной Франции

Среда, 7 октября 2020, 12:17

Из-за коронавируса у голкиперов сборной Украины по футболу в заявку на товарищеский матч с Францией у сине-желтых включили 45-летнего Александра Шовковского.

Источник: Украинская ассоциация футбола

Дословно: "В связи с тем, что в составе национальной сборной Украины остался один здоровый голкипер, тренерский штаб сине-желтых принял решение внести в заявку на товарищескую игру с Францией ассистента главного тренера Александра Шовковского".

Детали: Регламент УЕФА позволяет включать в список участников матча, в том числе игроков, которые не имеют профессионального контракта ни с одним клубом, но при этом являются гражданами той страны, которую представляет сборная.

Александр Шовковский завершил профессиональную карьеру игрока в декабре 2016 года, однако поддерживает себя в хорошей физической форме, постоянно проводя индивидуальные тренировки.

Отмечается, что выход Александра на поле может стать возможным только в том случае, если ПЦР-тест вратаря команды Георгия Бущана, который вместе с другими игроками сборной сдавал его утром 7 октября, окажется положительным или Георгий, допустим, получит повреждение во время матча, что сделает невозможным его дальнейшее участие в игре.

Результаты нынешних контрольных тестов на коронавирус ожидаются около 16 часов по Киеву.

Что предшествовало: В расположении сборной Украины по футболу обнаружили три случая заболевания коронавирусом: у голкиперов Андрея Лунина и Юрия Панькова, а также шеф-повара сине-желтых Любомира Тошича.

Напомним: 7 октября должен состояться товарищеский матч между сборными Франции и Украины.

Украинская правда
Темы: футболкоронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

СБУ разоблачила масштабный конвертцентр с оборотом 15 млрд: причастно экс-руководство ГПС

У больного COVID-19 Порошенко ухудшилось состояние

Новые "рекорды" COVID в Украине: 4753 человек заболели, 2569 человек выздоровели

За три дня количество случаев коронавируса выросло на 1 миллион

Нагорный Карабах: Армения заявила, что готова "к уступкам"

фото, видеоПремьер и глава парламента Кыргызстана ушли в отставку, протесты продолжаются

Все новости...
футбол
Из-за коронавируса сборная Украины осталась с одним вратарем перед матчем с французами
Футболисты "Шахтера" получили результаты тестов на COVID-19
У игроков ФК "Шахтер" и сборной Украины обнаружили коронавирус
Последние новости
12:09
Комитет Рады предлагает выделить на Минстратегпром дополнительных 5 миллиардов
12:02
Дело об "атомных взятках": подозреваемому назначен залог почти 10 миллионов грн
12:01
В Чехии новый антирекорд: почти 4500 случаев коронавируса за сутки
11:54
Состояние мильярдердив мира достигли рекордных 10,2 трлн долларов – исследование
11:46
фотоДвое в балаклавах избили судью в Ровно
11:42
Польша оштрафовала "Газпром" на 6 млрд евро по делу о "Северном потоке-2"
11:41
Курс валют на 7 октября: межбанк, "черный" и наличный рынки
11:30
Зеленский: Украина неутомимо ищет вакцину от "пандемии" коррупции
11:19
СБУ разоблачила масштабный конвертцентр с оборотом 15 млрд: причастно экс-руководство ГПС
11:16
Авиатрафик в воздушном пространстве Украины в сентябре упал на 56%
Все новости...