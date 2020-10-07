Шевченко включил Шовковского в заявку на матч со сборной Франции

Из-за коронавируса у голкиперов сборной Украины по футболу в заявку на товарищеский матч с Францией у сине-желтых включили 45-летнего Александра Шовковского.

Источник: Украинская ассоциация футбола

Дословно: "В связи с тем, что в составе национальной сборной Украины остался один здоровый голкипер, тренерский штаб сине-желтых принял решение внести в заявку на товарищескую игру с Францией ассистента главного тренера Александра Шовковского".

Детали: Регламент УЕФА позволяет включать в список участников матча, в том числе игроков, которые не имеют профессионального контракта ни с одним клубом, но при этом являются гражданами той страны, которую представляет сборная.

Александр Шовковский завершил профессиональную карьеру игрока в декабре 2016 года (и даже попробует себя как политик на местных выборах 25 октября), однако поддерживает себя в хорошей физической форме, постоянно проводя индивидуальные тренировки.

Отмечается, что выход Александра на поле может стать возможным только в том случае, если ПЦР-тест вратаря команды Георгия Бущана, который вместе с другими игроками сборной сдавал его утром 7 октября, окажется положительным или Георгий, допустим, получит повреждение во время матча, что сделает невозможным его дальнейшее участие в игре.

Результаты нынешних контрольных тестов на коронавирус ожидаются около 16 часов по Киеву.

Что предшествовало: В расположении сборной Украины по футболу обнаружили три случая заболевания коронавирусом: у голкиперов Андрея Лунина и Юрия Панькова, а также шеф-повара сине-желтых Любомира Тошича.

Напомним: 7 октября должен состояться товарищеский матч между сборными Франции и Украины.