В Кремле рассказали, будет ли Путин контактировать с Тихановской

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина заявил, что тот не планирует никаких контактов с оппозиционной кандидаткой в президенты Беларуси Светланой Тихановской.

Источник: Дмитрий Песков, российское издание ТАСС

Прямая речь: "Госпожа Тихановская не находится в Беларуси, вряд ли можно сказать, что она как-то участвует в жизни Беларуси. Каких-либо контактов не планируется".

Детали: По словам Пескова, Тихановская "пребывает на территории Евросоюза, активно путешествует по странам, встречается с различными главами государств и правительств, которые считают нелегитимным самопровозглашенного Александра Лукашенко, поэтому, по словам представителя Путина, "там совсем другая ситуация".

Что было раньше: Тихановская уже встречалась с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

У нее также запланирована встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель.

В МИД Беларуси выступают против возможного участия Тихановской в мероприятиях в рамках заседания Совета ЕС по иностранным делам.

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Напомним: