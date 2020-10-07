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В Кремле рассказали, будет ли Путин контактировать с Тихановской

Среда, 7 октября 2020, 13:19

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина заявил, что тот не планирует никаких контактов с оппозиционной кандидаткой в президенты Беларуси Светланой Тихановской.

Источник: Дмитрий Песков, российское издание ТАСС 

Прямая речь: "Госпожа Тихановская не находится в Беларуси, вряд ли можно сказать, что она как-то участвует в жизни Беларуси. Каких-либо контактов не планируется".

Детали: По словам Пескова, Тихановская "пребывает на территории Евросоюза, активно путешествует по странам, встречается с различными главами государств и правительств, которые считают нелегитимным самопровозглашенного Александра Лукашенко, поэтому, по словам представителя Путина, "там совсем другая ситуация".

Что было раньше: Тихановская уже встречалась с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

У нее также запланирована встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель.

В МИД Беларуси выступают против возможного участия Тихановской в мероприятиях в рамках заседания Совета ЕС по иностранным делам.

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Напомним: 

  • В Беларуси с 9 августа постоянно проходят масштабные митинги против объявленной победы на них Александра Лукашенко, который 26 лет удерживает власть в стране в том числе путем преследования оппонентов и фальсификации выборов.
  • Оппозиция сформировала Координационный совет и требует перевыборов. Однако 6 из 7 членов президиума совета уже либо оказались за решеткой либо были выдворены за пределы страны.
  • Александр Лукашенко заявил, что власть не отдаст, так как его "не для того избрал народ" и провел тайную инаугурацию.

Темы: РосcияТихановскаяПутинБеларусьвиборы


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