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Посольство Азербайджана возмутилось призывом Кивы "помогать армянским братьям во Христе"

Среда, 7 октября 2020, 17:19

Посольство Азербайджана в Украине возмутилось призывом народного депутата ОПЗЖ Ильи Кивы оказать помощь Армении в конфликте по Нагорному Карабаху и обратилось к спикеру парламента Дмитрию Разумкову.

Источник: обращение посольства Азербайджана в Украине к председателю Верховной Рады в Facebook

Детали: В первую очередь, дипломаты с чувством глубокого признания отметили недавнее заявление президента Украины Владимира Зеленского по налаживанию тесных отношений Украины и Азербайджана как на экономическом, так и на геополитическом уровне. Они отмечают, что Зеленский подчеркнул, что на фоне обострения военной ситуации в зоне армяно-азербайджанского конфликта о предоставлении военной помощи со стороны Украины любой из сторон конфликта не может быть и речи.

Дословно: "В связи с вышеуказанным, позвольте выразить наше крайнее возмущение по поводу недавнего видеообращение народного депутата Ильи Кивы на своей странице Фейсбук о "войне между Турцией и Арменией" с призывом к православным христианам "присоединиться к тысячелетнему противостоянию христианского и мусульманского мира и оказания помощи Армении в этом деле".

Считаем, что такие "громкие высказывания" Кивы, по которому на основании обращений граждан, а также материалов в СМИ с сегодняшнего дня начата проверка образа его жизни, оправдывают его человеконенавистническое отношение к людям разной веры, которые проживают в мире и согласии также и в многонациональной и многоконфессиональной Украине.

... подобные "высказывания" народных избранников Украины не соответствуют духу стратегического партнерства между нашими странами и могут вызвать только крайнее возмущение среди широкой общественности как Азербайджана и Турции, так и украинской и мировой общественности".

Напомним: Нардеп "Слуги народа" Людмила Марченко в эфире одного из телеканалов заявила, что Украина может оказать военную и гуманитарную поддержку Азербайджану.

Глава МИД Дмитрий Кулеба в свою очередь призвал нардепов в условиях вооруженного противостояния других государств взвешивать каждое свое слово, а стороны конфликта заверил, что Украина будет четко придерживаться законодательства.

Предыстория:

  • Армения и Азербайджан 27 сентября утром начали боевые действия и обвинили друг друга в эскалации насилия в Нагорном Карабахе.
  • Армения объявила мобилизацию и военное положение.
  • Следует отметить, что предыдущие боевые действия проходили на международно признанном участке азербайджано-армянской границы. Сегодняшнее обострение происходит внутри Азербайджана - на грани между Нагорным Карабахом (который Украина и большая часть мира, считают оккупированной частью Азербайджана) и подконтрольной правительству территории.

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Украинская правда
Темы: Нагорный КарабахАзербайджан


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