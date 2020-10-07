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Человек с плакатом "С днем рождения, Путин" поджег себя в Петербурге

Среда, 7 октября 2020, 21:57
Человек с плакатом С днем рождения, Путин поджег себя в Петербурге

В центре Санкт-Петербурга мужчина совершил самоподжог с плакатом в руках "С днем рождения, господин президент". Это уже второй самоподжог за последнюю неделю в России.

Источник: местное издание "Мегаполис"

Детали: Очевидцы сообщают, что огонь охватил только голову и плечи мужчины.  Уже через минуту к нему на помощь поспешили люди, которые тушили его одеждой.

Сообщается, что он поджег себя в знак протеста – перед самосожжением он кричал что-то о дне рождении президента России Владимира Путина и подарке.

Мужчина держал у себя в руках плакат с надписью: "С днем рождения, господин президент".

Напомним: Это второе самосожжение в России за неделю. 2 октября главный редактор российского издания подожгла себя у здания МВД в Нижнем Новгороде, в результате полученных ожогов женщина скончалась.

В Путина 7 октября День рождения. Ему 68 лет.

6 октября к нему в гости приехал его кум, украинский нардеп и глава политсовета партии "ОПЗЖ" Виктор Медведчук.

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияПутин
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