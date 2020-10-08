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Квартиры и элитные авто: главу СБУ Николаевской области поймали на лжи в декларации

Четверг, 8 октября 2020, 15:30

Национальное агентство по предотвращению коррупции направило в НАБУ обоснованное заключение относительно главы СБУ в Николаевской области Виталия Герсака, который имеет ценную недвижимость, землю и элитный автопарк, несоизмеримые с официальными доходами семьи.

Источник: сайт НАПК

Дословно: "НАПК выявило недостоверные сведения на 800 тысяч гривен в декларации Виталия Герсака, начальника Управления Службы безопасности Украины в Николаевской области. Соответствующее обоснованное заключение направлено в Национальное антикоррупционное бюро Украины".

Детали: В НАПК отметили, что это первое уголовное производство в отношении действующего чиновника СБУ за декларирование недостоверных сведений. 

Кроме того, в полицию направили материалы для составления 14 административных протоколов о совершении правонарушений, связанных с коррупцией, в отношении Николая Беззубенко, начальника первого управления экономической контрразведки СБУ. В НАПК напомнили, что чиновник спецслужбы, используя служебное положение, систематически совершал действия в условиях реального конфликта интересов, о чем сообщали журналисты команды "Bihus.Info".

Также НАПК составило и направило в суд 7 админпротоколов по фактам несвоевременного представления деклараций силовиками.

Более 25 материалов по фактам нарушения требований финансового контроля сотрудниками спецслужбы, не занимающим ответственное положение, передали в полицию.

Сейчас продолжаются полные проверки деклараций руководящего состава СБУ.

Сообщается, что спецслужба предоставила доступ уполномоченным лицам НАПК к необходимой информации для осуществления таких проверок.

Что было раньше: В феврале "Наши деньги с Денисом Бигусом" сообщили, что семья главы СБУ Николаевской области Виталия Герсака имеет ценную недвижимость, много земли и элитный автопарк, несоизмеримые с официальными доходами.

Предыстория: 

  • Декларации сотрудников СБУ были засекречены с 2016 года. В ведомстве это объясняли обеспечением безопасности спецслужащих.
  • В 2019 году был принят Радой и подписан президентом Владимиром Зеленским закон, который перезагружает Нацагенство по предупреждению коррупции и, в частности, открывает декларации работников СБУ.

Украинская правда


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