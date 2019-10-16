Зеленский подписал закон о реформе НАПК и открытии деклараций СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который перезагружает Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) и открывает декларации чиновников Офиса президента, руководства Службы безопасности Украины и других силовиков.

Источник: официальный портал Верховной Рады Украины, ЦПК

Детали: Согласно закону, управлять деятельностью НАПК вместо членов будет председатель, которого назначает и увольняет Кабинет министров. Таким образом, форма управления НАПК будет изменена с коллегиальной на единоличную.

Председатель будет назначаться на четыре года, одно и то же лицо не может занимать эту должность дважды подряд, а одним из оснований для увольнения будет вывод комиссии по проведению независимой оценки эффективности деятельности НАПК о неэффективности такой деятельности. Глава агентства сможет назначить себе трех заместителей.

Также отныне все должностные лица СБУ, другие силовики и разведчики, которые назначаются президентом или Радой, должны подавать открытые декларации. При этом декларации обычных оперативников и разведчиков, которые выполняют важные тайные задачи и дальше могут быть закрытыми.

Действие закона о предотвращении коррупции расширено также на должности в Офисе президента Украины, которых назначает и освобождает глава государства, а также на должности патронажной службы по закону о государственной службе и на помощников судей.

В законопроекте также содержится норма об отмене государственного финансирования партий. Право на госфинансирование будут иметь исключительно партии, которые на выборах в Верховную Раду набрали не менее 5% голосов (ранее было 2%).

Напомним: