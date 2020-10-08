Шансы удара молнии и заражения COVID-19 в полете равны – IATA

Международная ассоциация воздушного транспорта (IАТА) зафиксировала 44 связанных с полетом случая заболевания COVID-19 с начала года. А перевезено было всего около 1,2 млрд авиапассажиров.

Источник: генеральный директор IATA Александр де Жуньяк, которого цитирует сайт ведомства

Прямая речь Жуньяка: "Нет ничего абсолютно безопасного. Но с учетом всего лишь 44 опубликованных случаев потенциальной передачи COVID-19 в полете среди 1,2 млрд путешественников риск заражения вирусом на борту, по-видимому, относится к той же категории, что и удар молнии".

Детали: Медицинский советник IATA Дэвид Пауэлл назвал цифры "чрезвычайно обнадеживающими". Он уверяет, что большинство заражений произошли в то время, когда ношение масок не было распространенным.

Пауэлл посчитал, что даже если бы не сообщалось о 90% заражений, то все равно был бы один случай на каждые 2,7 миллиона путешественников.

Напомним: За сутки 7 октября в Украине подтвердили 5397 новых случаев заболевания COVID-19, умерли от коронавирусной болезни 93 человека, были госпитализированы 900 человек с подтвержденным диагнозом - это три антирекорда; выздоровели 2263 человека.

7 октября в мире COVID-19 обнаружили в 339 000 человек. Умерло в этот день 5822 пациентов.

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