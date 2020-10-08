В "Шахтере" около 20 человек заразились COVID-19

В футбольном клубе "Шахтер" заболели коронавирусом 9 сотрудников и 9 футболистов.

Источник: гендиректор клуба Сергей Палкин в Facebook

Прямая речь Палкина: "По результатам сегодняшнего дополнительного ПЦР-тестирования были выявлены случаи заболевания коронавирусом среди 9-й игроков и 9 сотрудников команды "Шахтер".

Детали: Он заверил, что все инфицированные идут на 10-дневную самоизоляцию.

Что было раньше: В расположении сборной Украины по футболу обнаружили три случая заболевания коронавирусом: у голкиперов Андрея Лунина и Юрия Панькова, а также шеф-повара сине-желтых Любомира Тошича.

7 октября Из-за коронавируса у голкиперов сборной Украины по футболу на товарищеский матч с Францией у сине-желтых включили 45-летнего Александра Шовковского.