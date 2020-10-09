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Труханов агитирует за себя прямо с сайта горсовета

Пятница, 9 октября 2020, 18:38
Труханов агитирует за себя прямо с сайта горсовета
фото: думская

Официальный сайт Одесского городского совета содержит вкладку "Онлайн-платформа отчетности Одесского городского головы" Геннадия Труханова, при переходе на которую открывается другой сайт со словами, похожими на название его партии - "Доверяй делам".

Источник: "Опора", страница Одесского горсовета

Детали: На главной странице сайта Одесского горсовета есть вкладка "Городская власть", в которой открывается другая - "Онлайн-платформа отчетности Одесского городского головы".

При нажатии пользователь перенаправляется на сайт, посвященный работе Труханова.

 

Он содержит биографию Труханова, новости о его деятельности на посту городского головы (например, рабочие встречи и т.д.), отчеты о его работе, предвыборная программа "7:40 Стратегия для Одессы", "Карта дел" с нанесенными на городскую карту объектами строительства, благоустройства, ремонта городской инфраструктуры, выполненными за счет бюджета в течение 2015-2020 годов.

 

На главной странице этого сайта размещена надпись: "Доверяй делам. Объекты городской инфраструктуры 2015-2020".

Важно, что сам Труханов выдвинут на местные выборы Одесской городской организацией политической партии "Доверяй делам".

Что предшествовало: Ранее Одесская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатами в мэры Одессы 28 человек, в том числе двух с фамилией Зеленский, пять с фамилией Филимонов и одного с фамилией Саакашвили.

ЦИК отменила постановления Одесской ТИК о регистрации ряда кандидатов на должность городского головы Одессы, среди которых кандидаты с фамилиями Зеленский, Филимонов и Саакашвили.

Местные выборы должны состояться 25 октября. 29 сентября закончилась период подачи документов в кандидаты.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТрухановОдессавиборыагитация
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