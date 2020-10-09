Бесплатное цифровое образование для украинцев предлагают закрепить в Конституции

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров считает, что нужно заложить в Конституции вопрос о бесплатном доступе украинцев к цифровому образованию.

Источник: Федоров в эфире "Свобода слова" с Шустером

Прямая речь Федорова: "Еще нужно заложить в Конституцию два вопроса. Первое - это бесплатный доступ украинцев к образованию в сфере цифровых навыков, так как без этого невозможно построить цифровое государство.

И доступ к интернету как базовой возможности на уровне Конституции. Если это будет - люди будут развиваться.

Детали: Федоров уверяет, что есть много исследований, которые утверждают, что развитие интернет-инфраструктуры увеличивает ВВП. Он объясняет, что, когда нация развивается в цифровом сегменте, развиваются направления бизнеса.

Що було раніше: Президент Владимир Зеленский заявил, что благодаря продуктам проекта по цифровизации "Дія" в 2021 году Украина начнет входить в режим paperless, когда все услуги будут цифровыми, без бумаг.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров представил приложение "Дія 2.0", благодаря которому налоговый номер, справку переселенца, место регистрации и тому подобное можно будет предъявлять в цифровом формате.

В январе Минцифры запустило платформу онлайн-курсов по медиаграмотности в формате сериалов.