Предварительные результаты выборов в Грузии: лидирует "Мечта", оппозиция говорит о фальсификацях

По предварительным результатам парламентских выборов в Грузии, больше всего голосов набирает правящая партия "Грузинская мечта", на втором месте - главная оппозиционная сила "Единое национальное движение".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Эхо Кавказа".

По предварительным данным Центральной избирательной комиссии после подсчета данных с 3007 из 3848 участков, "Грузинская мечта -Демократическая Грузия" получила 48,36% голосов, а "Единое национальное движение" - 26,35%.

Проходной барьер в 1% по предварительным результатам преодолевают также:

"Европейская Грузия - Движение за свободу" - 3,79%

"Альянс патриотов Грузии" - 3,2%

"Стратегия Агмашенебели" - 3.27%

"Лела" - 3.23

"Гирчи" - 3.07%

"Алеко Элисашвили - Граждане" - 1.4%

Лейбористская партия - 1,01%

Всего в выборах, состоявшихся накануне, 31 октября, участвовали 48 политических сил и 2 блока. Избиратели выбирали в парламент 150 депутатов: 120 по пропорциональной и 30 - по мажоритарной системе.

Оппозиция уже заявила о "тотальных фальсификациях" и готовит акции протеста на 1 ноября, что должны начаться около 16-00.

Председатель ЦИК Тамар Жвания назвал эти обвинения абсурдными.

Напомним, эти парламентские выборы проходили по новой системе. В день голосования на одном из участков в Тбилиси произошла драка, зафиксировали несколько других мелких инцидентов.

Подробнее читайте в статье: Выборы на условиях оппозиции: почему парламентская кампания в Грузии стала особенной.