Предварительные результаты выборов в Грузии: лидирует "Мечта", оппозиция говорит о фальсификацях
По предварительным результатам парламентских выборов в Грузии, больше всего голосов набирает правящая партия "Грузинская мечта", на втором месте - главная оппозиционная сила "Единое национальное движение".
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Эхо Кавказа".
По предварительным данным Центральной избирательной комиссии после подсчета данных с 3007 из 3848 участков, "Грузинская мечта -Демократическая Грузия" получила 48,36% голосов, а "Единое национальное движение" - 26,35%.
Проходной барьер в 1% по предварительным результатам преодолевают также:
"Европейская Грузия - Движение за свободу" - 3,79%
"Альянс патриотов Грузии" - 3,2%
"Стратегия Агмашенебели" - 3.27%
"Лела" - 3.23
"Гирчи" - 3.07%
"Алеко Элисашвили - Граждане" - 1.4%
Лейбористская партия - 1,01%
Всего в выборах, состоявшихся накануне, 31 октября, участвовали 48 политических сил и 2 блока. Избиратели выбирали в парламент 150 депутатов: 120 по пропорциональной и 30 - по мажоритарной системе.
Оппозиция уже заявила о "тотальных фальсификациях" и готовит акции протеста на 1 ноября, что должны начаться около 16-00.
Председатель ЦИК Тамар Жвания назвал эти обвинения абсурдными.
Напомним, эти парламентские выборы проходили по новой системе. В день голосования на одном из участков в Тбилиси произошла драка, зафиксировали несколько других мелких инцидентов.
Подробнее читайте в статье: Выборы на условиях оппозиции: почему парламентская кампания в Грузии стала особенной.