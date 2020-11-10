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В "Слуге народа" считают, что оснований для внеочередных выборов в Раду нет

Вторник, 10 ноября 2020, 11:29
В Слуге народа считают, что оснований для внеочередных выборов в Раду нет

В "Слуге" народа "говорят об отсутствии оснований для досрочного роспуска Верховной Рады и внеочередных выборов.

Источник: глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия на брифинге 10 ноября

Детали: Комментируя разговоры вокруг возможной перезагрузки Рады, он озвучил партийную позицию: "сейчас нет никаких оснований для досрочных перевыборов в Верховную Раду".

Прямая речь: "Позиция наша очень проста: "Слуга народа" взяла наибольшее количество мандатов в Украине, получила поддержку избирателей. Нет ни юридического, ни конституционного основания сейчас для роспуска парламента: большинство есть, решения принимаются, правительство работает".

Что предшествовало: 2 ноября президент Владимир Зеленский в телеэфире, отвечая на вопрос, допустил еще один роспуск Верховной Рады, если депутаты, и прежде всего "слуги народа", откажутся увольнять судей Конституционного суда.

Напомним: В Украине возник кризис на фоне решения Конституционного суда, которое фактически останавливает антикоррупционную реформу.

Президент Владимир Зеленский призвал председателя КС Александра Тупицкого подать в отставку. Широко обсуждается также возможность решения конфликта политическим путем.

Валентина Романенко, УП

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Темы: виборыВерховная РадаСлуга народа
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