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В "Слузі народу" вважають, що підстав для позачергових виборів у Раду немає

Вівторок, 10 листопада 2020, 11:29
В Слузі народу вважають, що підстав для позачергових виборів у Раду немає

У "Слузі" народу" кажуть про відсутність підстав для дострокового розпуску Верховної Ради і позачергових виборів.

Джерело: глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія на брифінгу 10 листопада

Деталі: Коментуючи розмови навколо можливого перезавантаження Ради, він озвучив партійну позицію: "зараз немає жодних підстав для дострокових перевиборів до Верховної Ради".

Пряма мова: "Позиція наша дуже проста: "Слуга народу" взяла найбільшу кількість мандатів в Україні, отримала підтримку виборців. Немає жодної ні юридичної, ні конституційної підстав зараз для розпуску парламенту: більшість є, рішення приймаються, уряд працює".

Що передувало: 2 листопада президент Володимир Зеленський в телефірі, відповідаючи на запитання, допустив ще один розпуск Верховної Ради, якщо депутати, і перш за все "слуги народу", відмовляться звільняти суддів Конституційного суду.

Нагадаємо: В Україні виникла криза на тлі рішення Конституційного суду, яке фактично зупиняє антикорупційну реформу.

Президент Володимир Зеленський закликав голову КС Олександра Тупицького подати у відставку. Широко обговорюється також можливість вирішення конфлікту політичним шляхом.

Валентина Романенко, УП
Теми: вибориВерховна РадаСлуга народу
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