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Россия обстреляла позиции ООС, один военнослужащий ранен

Среда, 11 ноября 2020, 06:10
Россия обстреляла позиции ООС, один военнослужащий ранен

Вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе обстреляли позиции ООС. Один военнослужащий получил огнестрельное ранение.

Источник: штаб ООС

Дословно: "За прошедшие сутки, 10 ноября, на большинстве участков ответственности украинских подразделений наблюдалась тишина. В то же время два факта нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников зафиксировано вблизи Водяного. На этом участке в обеденное время противник открывал огонь из стрелкового оружия, а вечером - применил миномет калибра 82 миллиметра.

Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было.

С начала текущих суток, 11 ноября, провозглашенный режим прекращения огня российско-оккупационные войска нарушили один раз. Недалеко от населенного пункта Каменка противник применил стрелковое оружие и крупнокалиберный пулемет. К сожалению, вследствие обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Воина сразу доставлен в лечебное учреждение, где ему предоставляется надлежащая медицинская помощь. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное.

О дерзкие действия вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников оперативно было сообщено представителей ОБСЕ через Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон".

Темы: ООС
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