Марш независимости в Варшаве: столкновения с полицией и заблокированные дороги

В Варшаве произошли столкновения участников традиционного ежегодного Марша независимости с полицией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TVN24.

Марш независимости ежегодной организуют 11 ноября представители националистических и ультраправых организаций по случаю отмечаемого в этот день Дня независимости Польши.

В этом году из-за коронавирусных ограничений, в том числе запрета на массовые собрания, предполагалось, что участники будут передвигаться на авто, но к ним также присоединилась большая группа людей с флагами Польши, файерами и петардами, которые пешком идут от центра города к Национальному стадиону на правом берегу Вислы.

Во время марша, недалеко от Понятовского моста, участники запустили несколько петард в окно квартиры, где висел радужный флаг. В квартире возник пожар.

To jest ten Bóg, Honor i Ojczyzna? To jest ten patriotyzm? To idiotyzm, prostactwo, nacjonalizm i wandalizm. Panowie spowodowali pożar w mieszkaniu. To jest właśnie prawdziwe i bezpośrednie zagrożenie dla polskich rodzin. 🇵🇱#NIEdlanacjonalizmu #11listopada pic.twitter.com/CVDdr6fH9c