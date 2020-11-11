Марш незалежності у Варшаві: сутички із поліцією і заблоковані дороги

У Варшаві відбулися зіткнення учасників традиційного щорічного Маршу незалежності з поліцією.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TVN24.

Марш незалежності щорічної організовують 11 листопада представники націоналістичних і ультраправих організацій з нагоди відзначення в цей день Дня незалежності Польщі.

Цього року через коронавірусні обмеження, в тому числі заборону на масові зібрання, передбачалося, що учасники будуть пересуватися на авто, але до них також приєдналася велика група піших людей з прапорами Польщі, фаєрами і петардами, які пішки йдуть від центру міста до Національного стадіону на правому березі Вісли.

Під час маршу, недалеко від Понятовського моста, учасники запустили кілька петард у вікно квартири, де висів райдужний прапор. У квартирі виникла пожежа.

To jest ten Bóg, Honor i Ojczyzna? To jest ten patriotyzm? To idiotyzm, prostactwo, nacjonalizm i wandalizm. Panowie spowodowali pożar w mieszkaniu. To jest właśnie prawdziwe i bezpośrednie zagrożenie dla polskich rodzin. 🇵🇱#NIEdlanacjonalizmu #11listopada pic.twitter.com/CVDdr6fH9c — Igor Wojciechowski (@I_Wojciechowski) November 11, 2020

Пізніше біля Національного музею група людей намагалася прорватися через встановлені поліцією бар'єри, правоохоронці відповіли перцевим газом.

Представник мерії Варшави Кароліна Галецька підтвердила, що були зіткнення з поліцією і небезпечні ситуації. Вона підкреслила, що в цій ситуації правоохоронні органи і поліція мають право діяти, і їх роль - наведення порядку.

"Місто абсолютно законно діє, тому що це незаконні збори", - зазначила вона.

У МВС пізніше заявили, що в сутичках постраждали декілька поліцейських.

В останні роки під час Маршу незалежності в Варшаві регулярно трапляються сутички учасників з поліцією.