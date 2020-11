Марш незалежності у Варшаві: сутички із поліцією і заблоковані дороги

У Варшаві відбулися зіткнення учасників традиційного щорічного Маршу незалежності з поліцією.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TVN24.

Марш незалежності щорічної організовують 11 листопада представники націоналістичних і ультраправих організацій з нагоди відзначення в цей день Дня незалежності Польщі.

Цього року через коронавірусні обмеження, в тому числі заборону на масові зібрання, передбачалося, що учасники будуть пересуватися на авто, але до них також приєдналася велика група піших людей з прапорами Польщі, фаєрами і петардами, які пішки йдуть від центру міста до Національного стадіону на правому березі Вісли.

Під час маршу, недалеко від Понятовського моста, учасники запустили кілька петард у вікно квартири, де висів райдужний прапор. У квартирі виникла пожежа.

To jest ten Bóg, Honor i Ojczyzna? To jest ten patriotyzm? To idiotyzm, prostactwo, nacjonalizm i wandalizm. Panowie spowodowali pożar w mieszkaniu. To jest właśnie prawdziwe i bezpośrednie zagrożenie dla polskich rodzin. 🇵🇱#NIEdlanacjonalizmu #11listopada pic.twitter.com/CVDdr6fH9c