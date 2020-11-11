Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Марш незалежності у Варшаві: сутички із поліцією і заблоковані дороги

Середа, 11 листопада 2020, 17:41
Марш незалежності у Варшаві: сутички із поліцією і заблоковані дороги

У Варшаві відбулися зіткнення учасників традиційного щорічного Маршу незалежності з поліцією.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TVN24.

Марш незалежності щорічної організовують 11 листопада представники націоналістичних і ультраправих організацій з нагоди відзначення в цей день Дня незалежності Польщі.

Цього року через коронавірусні обмеження, в тому числі заборону на масові зібрання, передбачалося, що учасники будуть пересуватися на авто, але до них також приєдналася велика група піших людей з прапорами Польщі, фаєрами і петардами, які пішки йдуть від центру міста до Національного стадіону на правому березі Вісли.

 

Під час маршу, недалеко від Понятовського моста, учасники запустили кілька петард у вікно квартири, де висів райдужний прапор. У квартирі виникла пожежа.

Пізніше біля Національного музею група людей намагалася прорватися через встановлені поліцією бар'єри, правоохоронці відповіли перцевим газом.

 

Представник мерії Варшави Кароліна Галецька підтвердила, що були зіткнення з поліцією і небезпечні ситуації. Вона підкреслила, що в цій ситуації правоохоронні органи і поліція мають право діяти, і їх роль - наведення порядку.

"Місто абсолютно законно діє, тому що це незаконні збори", - зазначила вона.

У МВС пізніше заявили, що в сутичках постраждали декілька поліцейських.

В останні роки під час Маршу незалежності в Варшаві регулярно трапляються сутички учасників з поліцією.

"Українська правда" у Threads

Теми: Польщамітингиполіціяакції
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Польща
Голова Міноборони Польщі пережив вотум недовіри через падіння ракети
Прем’єр Польщі приїхав в Україну вшанувати жертв Волинської трагедії
Глава МЗС Польщі обіцяє "адекватну" відповідь на можливий удар Росії по ЗАЕС
Останні новини
07:51
Блокада на кордоні з Польщею триває, але є й позитивна динаміка – ДПСУ
07:48
Захисники за добу знищили ще 1 090 окупантів і 14 танків
07:37
Байден поговорив з Ердоганом про завершення вступу Швеції у НАТО та Близький Схід
07:26
Росіяни просуваються біля Авдіївки в районі Степового – аналітики
07:25
Рютте вірить, що рішення для фінансування України буде на початку року
07:22
Окупанти активно атакують на 6 напрямках, за добу на фронті було 110 боєзіткнень − Генштаб
07:19
Росіяни запустили по Україні 14 "Шахедів": ППО знищила всі
06:58
ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України
06:24
відеоССО показали, як снайпери знищують саперні групи ворога
05:50
На "виборах" Путіна на ТОТ можна буде голосувати без паспорта – спротив
Усі новини...
Реклама: