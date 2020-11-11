Кулеба и глава МИД Германии обсудили ситуацию с новыми КПВВ на Донбассе

Министры иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава МИД Германии Хайко Маас провели телефонный разговор, центральным вопросом в котором была ситуация на Донбассе.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Согласно сообщению прессслужбы украинского МИД, министр иностранных дел Германии Хайко Маас положительно оценил усилия Украины в Нормандском формате и Трехсторонней контактной группе - соблюдение "режима тишины", несмотря на случаи нарушений, и открытие новых контрольных пунктов въезда-выезда в Счастье и Золотом Луганской области.

"Два новых пункта пропуска через линию соприкосновения уже готовы. Чтобы упростить ситуацию для людей перед началом зимы, теперь нужно взаимно договориться об их открытии", - отмечается в сообщении МИД Германии по итогам разговора.

Министры иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава МИД Германии Гайко Маас провели телефонный разговор, центральным вопросом в котором была ситуация на Донбассе.

Кроме того, стороны обсудили перспективу контактов министров иностранных дел в Нормандской формате.

Как ранее сообщала "Украинская правда", с украинской стороны все КПВВ на линии разграничения в Донецкой и Луганской областях начали работу с 8:00 утра 10 ноября, но боевики со своей стороны не пропустили людей.