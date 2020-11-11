Кулеба та глава МЗС Німеччини обговорили ситуацію з новими КПВВ на Донбасі

Міністри закордонних справ України Дмитро Кулеба та глава МЗС Німеччини Гайко Маас провели телефонну розмову, центральним питанням у якій була ситуація на Донбасі.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Згідно з повідомленням пресслужби українського МЗС, міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас позитивно оцінив зусилля України у Нормандському форматі та Тристоронній контактній групі - дотримання "режиму тиші", попри випадки порушень, та відкриття нових контрольних пунктів в’їзду-виїзду у Щасті та Золотому Луганської області.

"Два нових пункти пропуску через лінію зіткнення вже готові. Щоб спростити ситуацію для людей перед початком зими, тепер потрібно взаємно домовитися про їхнє відкриття", - зазначається у повідомленні МЗС Німеччини за підсумками розмови.

Крім того, сторони обговорили перспективу контактів міністрів закордонних справ у Нормандському форматі.

Як раніше повідомляла "Українська правда", з українського боку усі КПП на лінії розмежування у Донецькій і Луганській областях почали роботу з 8 години ранку 10 листопада, але бойовики зі свого боку не пропустили людей.

Напередодні вони заявляли, що не відкриють пропуск зі свого боку.