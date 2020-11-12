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70% украинцев думают, что олигархи скупят большинство земель после открытия рынка

Четверг, 12 ноября 2020, 14:22
70% украинцев думают, что олигархи скупят большинство земель после открытия рынка

Почти 70% украинцев соглашаются с тем, что олигархи скупят большинство сельскохозяйственных земель после открытия рынка.

Источник: результаты опроса фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с соцслужбой Центра Разумкова, проведенного с 14 по 19 августа 2020 года

Дословно: "По состоянию на середину августа общественное мнение относительно купли-продажи земли было разделено: с одной стороны, 43% респондентов уверены, что земля в принципе не может быть объектом купли-продажи.

С другой - 44% респондентов допускают куплю-продажу, однако среди них нет единодушия относительно условий оборота земли".

Детали: В частности, 19% считают, что землю можно продавать только, если покупатели не будут иностранцами; 11% считают, что рынок земли можно открывать, если есть ограничения на величину площади земли, которая продается одному человеку или фирме; 9% считают, что землю можно продавать, если будет закреплена минимальная цена; 4% уверены, что продажа земли должна происходить свободно и без ограничений.

 

Затруднились с ответом 13% граждан.

Кроме того, 69,2% опрошенных считают, что после открытия рынка землю олигархи скупят большинство сельскохозяйственных земель.

 
 

Исследование провел фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 14 по 19 августа 2020 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Было опрошено 2022 респондента в возрасте от 18 лет методом интервью "лицом к лицу".

Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Финансирование опроса осуществлено в рамках проекта МАТРА посольства королевства Нидерландов.

Напомним:

  • 31 марта Верховная Рада приняла закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения. За это решение проголосовали 259 народных депутатов.
  • Документ предусматривает отмену со второго полугодия 2021 года действия моратория на продажу аграрной земли.
  • 4 мая в Конституционный суд поступило представление от 48 народных депутатов о признании неконституционным закона об обороте земель сельхозназначения.

Украинская правда

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Темы: земляреформы
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