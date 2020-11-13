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Культура и гостиницы потеряют 50% доходов из-за карантина выходного дня – Ткаченко

Пятница, 13 ноября 2020, 05:52

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что доходы сферы культуры и гостиничного бизнеса вследствие карантина выходного дня сократятся на 50%.

Источник: Ткаченко в эфире "Право на власть"

Прямая речь: "Карантин выходного дня ударит очень сильно по тем индустриям, которыми занимается наше министерство – это культура, креативные индустрии, гостиницы. И, безусловно, это 50% их доходов за выходные дни. Если принято такое решение, то тогда нужно говорить по компенсации этой сфере в чрезвычайно больших масштабах".

Детали: Речь идет о сотнях тысяч людей, которые останутся без работы. В таком случае, считает Ткаченко, правительство должно выплатить компенсации гражданам, которые потеряют работу и бизнесу, что пострадает.

Министр добавил, что он воздержался при голосовании за введение карантина выходного дня.

Напомним:

  • Кабинет министров отменил адаптивный карантин и ввел в Украине общий карантин с "локдауном выходного дня". Ограничения предварительно будут действовать до 30 ноября.

Украинская правда
Темы: карантинкультурабизнес
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