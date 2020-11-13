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Илон Маск заявил о странных результатах четырех тестов на COVID

Пятница, 13 ноября 2020, 09:03

Основатель SpaceX и гендиректор Tesla Inc. Илон Маск заявляет, что в один и тот же день быстрые тесты на антиген коронавируса SARS-СоV-2 показали противоречивые результаты: два были позитивными, два негативными.

Источник: Маск в Twitter 

Прямая речь: "Что-то очень фальшивое происходит. Был протестирован на COVID сегодня четыре раза. Два теста вернулись отрицательными, два - положительными. Та де машина, тот же тест, та же медсестра. Быстрый тест на антиген от BD".

Детали: В комментариях к посту Маск написал, что если это происходит с ним, то происходит и с другими. Он добавил, что получит тесты на ПЦР в отдельных лабораториях, результаты будут ориентировочно через сутки.

По словам Маска, у него "симптомы типичной простуды, пока ничего необычного".

Украинская правда
Темы: Илон МаскCovid-2019коронавирус


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