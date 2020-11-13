Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Илон Маск заявил о странных результатах четырех тестов на COVID

Пятница, 13 ноября 2020, 08:03
Илон Маск заявил о странных результатах четырех тестов на COVID

Основатель SpaceX и гендиректор Tesla Inc. Илон Маск заявляет, что в один и тот же день быстрые тесты на антиген коронавируса SARS-СоV-2 показали противоречивые результаты: два были позитивными, два негативными.

Источник: Маск в Twitter 

Прямая речь: "Что-то очень фальшивое происходит. Был протестирован на COVID сегодня четыре раза. Два теста вернулись отрицательными, два - положительными. Та де машина, тот же тест, та же медсестра. Быстрый тест на антиген от BD".

Детали: В комментариях к посту Маск написал, что если это происходит с ним, то происходит и с другими. Он добавил, что получит тесты на ПЦР в отдельных лабораториях, результаты будут ориентировочно через сутки.

По словам Маска, у него "симптомы типичной простуды, пока ничего необычного".

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Илон МаскCovid-2019коронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

Все новости...
Илон Маск
В два года говорил предложениями: в компании Илона Маска будет работать 14-летний программист
Стивен Кинг предлагает Маску отдать деньги за его "синюю галочку" в Twitter в фонд Притулы
Исторический запуск Starship: как ракета Маска меняет экономику освоения космоса
Последние новости
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
Все новости...
Реклама: