Илон Маск заявил о странных результатах четырех тестов на COVID

Основатель SpaceX и гендиректор Tesla Inc. Илон Маск заявляет, что в один и тот же день быстрые тесты на антиген коронавируса SARS-СоV-2 показали противоречивые результаты: два были позитивными, два негативными.

Источник: Маск в Twitter

Прямая речь: "Что-то очень фальшивое происходит. Был протестирован на COVID сегодня четыре раза. Два теста вернулись отрицательными, два - положительными. Та де машина, тот же тест, та же медсестра. Быстрый тест на антиген от BD".

Something extremely bogus is going on. Was tested for covid four times today. Two tests came back negative, two came back positive. Same machine, same test, same nurse. Rapid antigen test from BD.