Ілон Маск заявив про дивні результати чотирьох тестів на COVID

Засновник SpaceX і гендиректор Tesla Inc. Ілон Маск заявляє, що в один і той же день швидкі тести на антиген коронавірусу SARS-СоV-2 показали суперечливі результати: два були позитивні, два негативні.

Джерело: Маск у Twitter

Пряма мова: "Щось надзвичайно фальшиве відбувається. Був протестований на COVID сьогодні чотири рази. Два тести повернулися негативними, два - позитивними. Та сама машина, той самий тест, та сама медсестра. Швидкий тест на антиген від BD".

Something extremely bogus is going on. Was tested for covid four times today. Two tests came back negative, two came back positive. Same machine, same test, same nurse. Rapid antigen test from BD.