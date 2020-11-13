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Ілон Маск заявив про дивні результати чотирьох тестів на COVID

П'ятниця, 13 листопада 2020, 09:03

Засновник SpaceX і гендиректор Tesla Inc. Ілон Маск заявляє, що в один і той же день швидкі тести на антиген коронавірусу SARS-СоV-2 показали суперечливі результати: два були позитивні, два негативні. 

Джерело: Маск у Twitter

Пряма мова: "Щось надзвичайно фальшиве відбувається. Був протестований на COVID сьогодні чотири рази. Два тести повернулися негативними, два - позитивними. Та сама машина, той самий тест, та сама медсестра. Швидкий тест на антиген від BD".

Деталі: У коментарях до посту Маск написав, що якщо це відбувається з ним, то відбувається й з іншими. Він додав, що отримає тести на ПЛР в окремих лабораторіях, результати буде орієнтовно за добу.

За словами Маска, в нього "симптоми типової застуди, поки що нічого незвичного".

Українська правда
Теми: Ілон МаскCovid-2019коронавірус


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