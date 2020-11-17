Президент Армении призвал к отставке Пашиняна и внеочередным выборам

Президент Армении Армен Саркисян считает неизбежными внеочередные выборы, чтобы уберечь страну от потрясений после подписания "карабахского мира".

Об этом Саркисян заявил в своем послании, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на армянскую редакцию "Радио Свобода".

В последние дни армянский президент проводил политические консультации в связи с подписанием 10 ноября трехстороннего заявления. Саркисян провел встречи с парламентскими и внепарламентскими силами, общественными организациями и отдельными лицами, в том числе из диаспоры.

"Абсолютное большинство участников встреч согласны в одном вопросе: отставка или прекращение полномочий премьер-министра в соответствии с Конституцией и досрочные парламентские выборы", - заявил Саркисян.

"Для того чтобы уберечь страну от потрясений, досрочные выборы в Национальное собрание, в конце концов, будут неизбежны", - добавил президент Армении.

К проведению внеочередных выборов Саркисян предлагает передать управление правительства национального согласия.

Напомним, после подписания соглашения между Россией, Арменией и Азербайджаном в Ереване начались протесты с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна "за сдачу Карабаха".

Впрочем, пока парламент не смог собраться с этой целью на внеочередное заседание.

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