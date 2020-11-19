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SpaceX сообщила о запуске очередной миссии

Четверг, 19 ноября 2020, 01:07

Компания Илона Маска SpaceX запланировала 21 ноября осуществить запуск миссии Sentinel-6 Michael Freilich.

Источник: SpaceX

Детали: Испытания на статический огонь завершено - запуск миссии Sentinel-6 Michael Freilich запланирован на субботу, 21 ноября.

В компании отметили, что первая ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая доставит груз на орбиту Земли, должен вернуться и приземлиться на авиабазе Ванденберг в Калифорнии, США.

Темы: Илон Маск


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