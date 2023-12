SpaceX повідомила час запуску чергової місії 

Компанія Ілона Маска SpaceX запланувала 21 листопада здійснити запуск місії Sentinel-6 Michael Freilich.

Джерело: SpaceX

Деталі: Випробування на статичний вогонь завершено — запуск місії Sentinel-6 Michael Freilich запланований на суботу, 21 листопада о 18:45 за Києвом.

У компанії зазначили, що перший ступінь ракети-носія Falcon 9, яка доставить вантаж на орбіту Землі, має повернутися та приземлитися на авіабазі Ванденберг в Каліфорнії, США.

🛰 🌊 We’re getting closer to the Nov. 21 launch of the U.S.-European Sentinel-6 Michael Freilich satellite, that will monitor sea levels worldwide! Join the global virtual @NASASocial event and follow the journey of #SeeingTheSeas: https://t.co/jUcKFk0WxE pic.twitter.com/fwVf1fDEcp