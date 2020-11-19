SpaceX повідомила час запуску чергової місії
Четвер, 19 листопада 2020, 01:07
Компанія Ілона Маска SpaceX запланувала 21 листопада здійснити запуск місії Sentinel-6 Michael Freilich.
Джерело: SpaceX
Деталі: Випробування на статичний вогонь завершено — запуск місії Sentinel-6 Michael Freilich запланований на суботу, 21 листопада.
У компанії зазначили, що перший ступінь ракети-носія Falcon 9, яка доставить вантаж на орбіту Землі, має повернутися та приземлитися на авіабазі Ванденберг в Каліфорнії, США.