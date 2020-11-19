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SpaceX повідомила час запуску чергової місії 

Четвер, 19 листопада 2020, 01:07

Компанія Ілона Маска SpaceX запланувала 21 листопада здійснити запуск місії Sentinel-6 Michael Freilich.

Джерело: SpaceX

Деталі: Випробування на статичний вогонь завершено — запуск місії Sentinel-6 Michael Freilich запланований на суботу, 21 листопада. 

У компанії зазначили, що перший ступінь ракети-носія Falcon 9, яка доставить вантаж на орбіту Землі, має повернутися та приземлитися на авіабазі Ванденберг в Каліфорнії, США.

Теми: Ілон Маск


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