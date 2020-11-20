ОАСК взялся за иск уволенного замглавы ГБР: Бабиков хочет вернуть должность

Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску бывшего адвоката беглого экс-президента Януковича Александра Бабикова к Государственному бюро расследований.

Источник: ОАСК

Детали: Бабиков в частности просит признать противоправным и отменить приказ ГБР о его освобождении от должности первого заместителя директора ГБР, восстановить его в должности и взыскать с Бюро средний заработок за время вынужденного прогула.

Суд постановил рассматривать дело в порядке упрощенного искового производства без вызова сторон и проведения судебного заседания.

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