ОАСК взялся за иск уволенного замглавы ГБР: Бабиков хочет вернуть должность
Пятница, 20 ноября 2020, 15:17
Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску бывшего адвоката беглого экс-президента Януковича Александра Бабикова к Государственному бюро расследований.
Источник: ОАСК
Детали: Бабиков в частности просит признать противоправным и отменить приказ ГБР о его освобождении от должности первого заместителя директора ГБР, восстановить его в должности и взыскать с Бюро средний заработок за время вынужденного прогула.
Суд постановил рассматривать дело в порядке упрощенного искового производства без вызова сторон и проведения судебного заседания.
Предыстория:
- 2 ноября УП стало известно, что исполняющий обязанности директора Государственного бюро расследований Алексей Сухачев подписал приказ об увольнении первого заместителя Александра Бабикова. Основанием является якобы постоянный конфликт интересов из-за работы последнего в адвокатском объединении "Аверлекс".
- Сам же Бабиков 5 ноября заявил, что остается на посту, так как его должным образом не ознакомили с приказом.