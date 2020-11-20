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ОАСК взявся за позов звільненого заступника голови ДБР: Бабіков хоче повернути посаду

П'ятниця, 20 листопада 2020, 15:17

Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом колишнього адвоката експрезидента-втікача Януковича Олександра Бабікова до Державного бюро розслідувань.

Джерело: ОАСК

Деталі: Бабіков зокрема просить визнати протиправним та скасувати наказ ДБР про його звільнення з посади першого заступника директора ДБР, поновити його на посаді та стягнути з Бюро середній заробіток за час вимушеного прогулу.

Суд ухвалив розглядати справу в порядку спрощеного позовного провадження без виклику сторін та проведення судового засідання.

Передісторія:

  • 2 листопада УП стало відомо, що виконувач обов'язків директора Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов підписав наказ про звільнення першого заступника Олександра Бабікова. Підставою є нібито постійний конфлікт інтересів через роботу останнього в адвокатському об'єднанні "Аверлекс".
  • Сам же Бабіков 5 листопада заявив, що залишається на посаді, тому що його належним чином не ознайомили з наказом.

Українська правда
Теми: ДБРсуд


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