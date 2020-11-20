ОАСК взявся за позов звільненого заступника голови ДБР: Бабіков хоче повернути посаду

Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом колишнього адвоката експрезидента-втікача Януковича Олександра Бабікова до Державного бюро розслідувань.

Джерело: ОАСК

Деталі: Бабіков зокрема просить визнати протиправним та скасувати наказ ДБР про його звільнення з посади першого заступника директора ДБР, поновити його на посаді та стягнути з Бюро середній заробіток за час вимушеного прогулу.

Суд ухвалив розглядати справу в порядку спрощеного позовного провадження без виклику сторін та проведення судового засідання.

Передісторія: