ОАСК взявся за позов звільненого заступника голови ДБР: Бабіков хоче повернути посаду
П'ятниця, 20 листопада 2020, 14:17
Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом колишнього адвоката експрезидента-втікача Януковича Олександра Бабікова до Державного бюро розслідувань.
Джерело: ОАСК
Деталі: Бабіков зокрема просить визнати протиправним та скасувати наказ ДБР про його звільнення з посади першого заступника директора ДБР, поновити його на посаді та стягнути з Бюро середній заробіток за час вимушеного прогулу.
Суд ухвалив розглядати справу в порядку спрощеного позовного провадження без виклику сторін та проведення судового засідання.
Передісторія:
- 2 листопада УП стало відомо, що виконувач обов'язків директора Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов підписав наказ про звільнення першого заступника Олександра Бабікова. Підставою є нібито постійний конфлікт інтересів через роботу останнього в адвокатському об'єднанні "Аверлекс".
- Сам же Бабіков 5 листопада заявив, що залишається на посаді, тому що його належним чином не ознайомили з наказом.
Українська правда