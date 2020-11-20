Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Украина присоединилась к санкциям ЕС против лидеров Приднестровья

Пятница, 20 ноября 2020, 15:55

Украина и еще семь европейских стран присоединились к решению Совета ЕС от 29 октября о расширении санкций против руководителей непризнанного Приднестровья.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Страны-кандидаты Северная Македония, Черногория и Албания, а также Норвегия, Исландия и Лихтенштейн, входящих в Европейскую экономическую зону, и Украина и Грузия присоединяются к решению Совета ЕС", - говорится в заявлении.

Отмечается, что у стран приведут свою национальную политику в соответствие с этим решением Совета ЕС.

"Европейский Союз принимает к сведению это обязательство и приветствует его", - говорится в заявлении.

Санкции против руководителей Приднестровья впервые были введены в 2010 году и с тех пор ежегодно пересматриваются. Теперь они продлены до 31 октября 2021 года.

Напомним, новоизбранный президент Молдовы Майя Санду в интервью "Европейской правде" сказала, что не считает возможным решить приднестровский вопрос по примеру Нагорного Карабаха.

Также Санду советует Украине учесть, что "мягкий прямой диалог" не помог Молдове в Приднестровье.

Читайте полное интервью Санду: Российские войска должны уйти из Приднестровья, а Крым - это Украина

Темы: санкцииУкраинаПриднестровьеЕС


powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 20 ноября: увольнение Буславец, антирекорд заболеваний

Правительство уволило руководительницу Министерства энергетики

Украина и еще шесть стран присоединились к санкциям ЕС в отношении Беларуси

Украина внесла 44 страны в "красный список" распространения COVID-19

Сентябрьская смертность в Украине выросла на более чем 15%

Нет международного розыска: Суд объяснил, почему отменил арест Януковича

Все новости...
санкции
Страны Балтии ввели новые санкции против Минска: наказаны министры спорта и информации
Четыре страны присоединились к расширенным санкциям ЕС за Керченский мост
ЕС начинает подготовку нового раунда санкций против режима Лукашенко – Боррель
Последние новости
22:16
Будем требовать локдаун при 30 тысячах больных COVID в сутки – Степанов
22:00
Буславец остается замминистра энергетики
21:46
В Нидерландах допросили хакера, который угадал пароль Трампа в Twitter
21:31
Новости 20 ноября: увольнение Буславец, антирекорд заболеваний
21:18
В "карантин выходного дня" объем операций через терминалы упал вполовину
21:01
Тимошенко: В некоторых регионах у нас проблемы с поиском новых глав ОГА
20:40
НБУ определил официальный курс гривни на следующую неделю
20:26
видеоДепутаты пытались заехать на автомобиле в подъезд многоэтажки на Львовщине
20:12
Нацбанк предоставил банкам рефинансирование на 600 миллионов
20:01
фотоСекретную видеоконференцию министров обороны ЕС прервал журналист, подобравший код доступа
Все новости...