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Американский эсминец Donald Cook направляется в Черное море

Понедельник, 23 ноября 2020, 09:08

Американский эсминец Donald Cook направляется в Черное море для регулярного патрулирования в рамках миссии НАТО.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении командования ВМС США в Европе и Африке.

"USS Donald Cook DDG 75 начал свой переход через проливы в Черное море, ознаменовав седьмой раз, когда военный корабль ВМС США находился в Черноморском регионе", - говорится в сообщении в Twitter.

"Корабли ВМС США регулярно патрулируют эти воды в поддержку наших союзников и партнеров по НАТО", - отмечается в сообщении.

Последним американским кораблем, который посетил Черноморский регион, был USS Roosevelt в сентябре.

6-й флот США, штаб-квартира которого находится в Неаполе, проводит полный спектр совместных и военно-морских операций, часто совместно с союзниками и межведомственными партнерами, с целью продвижения национальных интересов США, обеспечение безопасности и стабильности в Европе и Африке.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАЧерное мореармия
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