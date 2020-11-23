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Зеленский назначил нового главу Сумской области

Понедельник, 23 ноября 2020, 20:44

Президент Владимир Зеленский назначил Василия Фому председателем Сумской областной государственной администрации.

Источник: Офис президента

Детали: По информации ведомства, Фома родился в 1966 году. Имеет высшее образование. В 1994 году окончил с отличием Харьковский юридический институт.

Работал на должностях государственной службы, в органах местного самоуправления, а также занимал руководящие должности на предприятиях и в учреждениях. Награжден медалью "Защитнику Отечества" и орденом "За заслуги" III степени. Имеет почетное звание "Заслуженный юрист Украины".

Справка: Хома был назначен на должность заместителя председателя Харьковской ОГА в апреле 2010 г. Он был единственным из заместителей бывшего председателя обладминистрации Михаила Добкина, сохранивший свой пост после смены власти в феврале 2014 года.

В октябре 2014 Хома подал заявление на увольнение.

Предыстория:

  • 11 марта Зеленский назначил председателем Сумской областной государственной администрации Романа Грищенко.
  • 6 ноября его уволили.

Украинская правда
Темы: Сумская областьЗеленский


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