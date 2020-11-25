Экстрадиция украинского блогера в Россию: МИД раскрыл детали

В МИД Украины говорят, что задержанный в Индонезии украинский блогер Михаил Орешников "не оформил юридически выход из гражданства Российской Федерации".

Источник: ответ МИД на запрос "Украинской правды"

Дословно: "Дело Михаила Орешникова находится на особом контроле посольства Украины в Индонезии и Министерства иностранных дел Украины.

Согласно информации посольства Украины в Индонезии, 6 ноября 2020 года в международном аэропорту Сукарно-Хатта (г.Джакарта) по запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД РФ задержали Михаила Орешникова. Согласно предварительным данным, против упомянутого гражданина в России возбуждено уголовное дело по обвинению в нанесении телесных повреждений. По информации МИД, Михаил Орешников юридически не оформил выход из гражданства Российской Федерации".

Детали: Отмечается, что в настоящее время задержанный находится в Главном управлении полиции Джакарты и ожидает подтверждения экстрадиционного запроса от российской стороны.

23 ноября посол Украины в Индонезии провел встречу с руководством Национального центрального бюро Интерпола в Индонезии и сообщил о случаях злоупотребления российской стороной инструментами Интерпола для преследования граждан по политически мотивированным обвинениям.

Дипломатическое учреждение Украины также направило соответствующую ноту в Министерство иностранных дел Индонезии.

Украинский консул посетил Михаила Орешникова в месте содержания. Отмечается, что при его содействии, задержанный провел телефонные разговоры с родными. Консул также передал средства индивидуальной защиты. По данным МИД, жалоб относительно условий содержания или состояния здоровья задержанный не высказывал.

Почему это важно: Россия часто использует наличие гражданства РФ или как в случае с крымчанином Олегом Сенцовым - принудительное гражданство - для преследования неугодных государству-агрессору граждан.

Что предшествовало: Журналист Андрей Цаплиенко сообщил о задержании в Индонезии гражданина Украины Михаила Орешникова, которого хотят выдать Российской Федерации.

Михаил Орешников был учасником российской националистической организации "Реструкт". Эмигрировал в Украину в 2014 году.

Как писало "Громадське", в России на него завели уголовное дело за нападение на полицейских во время одной из его акций в поддержку Украины. В июле 2014 года Орешников перешел государственную границу между Россией и Украиной, и попросил о политическом убежище.

В статусе беженца ему в итоге отказали, но, по его словам, благодаря поддержке батальона "Азов", в который он вступил, ему удалось получить вид на жительство, а затем — гражданство Украины.