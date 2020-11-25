Екстрадиція українського блогера в Росію: МЗС розкрило деталі

В МЗС України кажуть, що затриманий в Індонезії український блогер Михайло Орєшніков "не оформив юридично вихід з громадянства Російської Федерації".

Джерело: відповідь МЗС на запит "Української правди"

Дослівно: "Справа Михайла Орєшнікова перебуває на особливому контролі посольства України в Індонезії та Міністерства закордонних справ України.

Відповідно до інформації посольства України в Індонезії, 6 листопада 2020 року в міжнародному аеропорту Сукарно-Хатта (м.Джакарта) за запитом Національного центрального бюро Інтерполу МВС РФ було затримано Михайла Орєшнікова. Згідно з попередніми даними, проти згаданого громадянина в Росії порушено кримінальну справу за звинуваченням у нанесенні тілесних ушкоджень. За інформацією МЗС, Михайло Орєшніков юридично не оформив вихід з громадянства Російської Федерації".

Деталі: Зазначається, що на даний час затриманий перебуває в Головному управлінні поліції Джакарти та очікує на підтвердження екстрадиційного запиту від російської сторони.

23 листопада посол України в Індонезії провів зустріч з керівництвом Національного центрального бюру Інтерполу в Індонезії та поінформував про випадки зловживання російською стороною інструментами Інтерполу для переслідування громадян за політично вмотивованими звинуваченнями.

Дипломатична установа України також направила відповідну ноту до Міністерства закордонних справ Індонезії.

Український консул відвідав Михайла Орєшнікова в місці тримання. Зазначається, що за його сприяння, затриманий провів телефонні розмови з рідними. Консул також передав засоби індивідуального захисту. За даними МЗС, скарг щодо умов утримання чи стану здоров’я затриманий не висловлював.

Чому це важливо: Росія часто використовує наявність громадянства РФ або як у випадку з кримчанином Олегом Сенцовим - примусове громадянство - для переслідування неугодних державі-агресору громадян.

Що передувало: Журналіст Андрій Цаплієнко повідомив про затримання в Індонезії громадянина України Михайла Орєшнікова, якого хочуть видати Російській Федерації.

Михайло Орєшников був учасником російської націоналістичної організації "Реструкт". Емігрував в Україну в 2014 році.

Як писало "Громадське", в Росії на нього завели кримінальну справу за напад на поліцейських під час однієї з його акцій на підтримку України. У липні 2014 року Орєшніков перейшов державний кордон між Росією і Україною, і попросив про політичний притулок.

У статусі біженця йому в підсумку відмовили, але, за його словами, завдяки підтримці батальйону "Азов", в який він вступив, йому вдалося отримати посвідку на проживання, а потім - громадянство України.