На прощании с Марадоной ожидают не менее миллиона человек
На прощании с легендарным аргентинским футболистом Диего Марадоной, которое состоится в президентском дворце, ожидают не менее миллиона человек.
Источник: The Guardian
Детали: Соответствующую информацию сообщил источник в правительстве. Двери резиденции Casa Rosada будут открыты с утра вторника для всех желающих проститься с талантливым футболистом.
Кроме того, толпы людей уже собрались возле обелиска в Буэнос-Айресе, который подсветили цветами флага из-за смерти национального героя. Сторонники Марадоны также собираются возле стадиона, где тот начинал свою карьеру.
Президент страны объявил три дня национального траура, чтобы почтить память Диего Марадоны – "лучшего футболиста в мире и человека, который сделал аргентинцев безмерно счастливыми".
Fans from Buenos Aires to Naples mourn the loss of football legend Diego Maradona: https://t.co/4NHK0ANNNm pic.twitter.com/0VZNGmBQ09— Reuters Pictures (@reuterspictures) November 25, 2020
Что предшествовало: Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона умер в возрасте 60 лет.