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На прощании с Марадоной ожидают не менее миллиона человек

Четверг, 26 ноября 2020, 05:50
На прощании с Марадоной ожидают не менее миллиона человек

На прощании с легендарным аргентинским футболистом Диего Марадоной, которое состоится в президентском дворце, ожидают не менее миллиона человек.

Источник: The Guardian

Детали: Соответствующую информацию сообщил источник в правительстве. Двери резиденции Casa Rosada будут открыты с утра вторника для всех желающих проститься с талантливым футболистом.

Кроме того, толпы людей уже собрались возле обелиска в Буэнос-Айресе, который подсветили цветами флага из-за смерти национального героя. Сторонники Марадоны также собираются возле стадиона, где тот начинал свою карьеру.

Президент страны объявил три дня национального траура, чтобы почтить память Диего Марадоны – "лучшего футболиста в мире и человека, который сделал аргентинцев безмерно счастливыми".

Что предшествовало: Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона умер в возрасте 60 лет.

Украинская правда

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Темы: футболАргентина
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