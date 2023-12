На прощании с Марадоной ожидают не менее миллиона человек

На прощании с легендарным аргентинским футболистом Диего Марадоной, которое состоится в президентском дворце, ожидают не менее миллиона человек.

Источник: The Guardian

Детали: Соответствующую информацию сообщил источник в правительстве. Двери резиденции Casa Rosada будут открыты с утра вторника для всех желающих проститься с талантливым футболистом.

Кроме того, толпы людей уже собрались возле обелиска в Буэнос-Айресе, который подсветили цветами флага из-за смерти национального героя. Сторонники Марадоны также собираются возле стадиона, где тот начинал свою карьеру.

Президент страны объявил три дня национального траура, чтобы почтить память Диего Марадоны – "лучшего футболиста в мире и человека, который сделал аргентинцев безмерно счастливыми".

Fans from Buenos Aires to Naples mourn the loss of football legend Diego Maradona: https://t.co/4NHK0ANNNm pic.twitter.com/0VZNGmBQ09