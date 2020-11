На прощанні з Марадоною очікують не менше мільйона людей

На прощанні із легендарним аргентинським футболістом Дієго Марадоною, яке відбудеться у президентському палаці, очікуються не менше мільйона людей.

Джерело: The Guardian

Деталі: Відповідну інформацію повідомило джерело в уряді. Двері резиденції Casa Rosada будуть відкриті із ранку вівторка для всіх охочих попрощатись із талановитим футболістом.

Окрім того, натовпи людей вже зібрались біля обеліску у Буенос-Айресі, який підсвітили кольорами прапора через смерть національного героя. Прихильники Марадони також збираються біля стадіону, де той починав свою кар’єру.

Remembering Diego Maradona – video obituary



Diego Maradona, widely regarded as one of the greatest football players of all time, has died at the age of 60 https://t.co/ILyihpWO0H pic.twitter.com/gZ9SGbllZs