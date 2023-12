На прощанні з Марадоною очікують не менше мільйона людей

На прощанні із легендарним аргентинським футболістом Дієго Марадоною, яке відбудеться у президентському палаці, очікують не менше мільйона людей.

Джерело: The Guardian

Деталі: Відповідну інформацію повідомило джерело в уряді. Двері резиденції Casa Rosada будуть відкриті із ранку вівторка для всіх охочих попрощатись із талановитим футболістом.

Окрім того, натовпи людей вже зібрались біля обеліску у Буенос-Айресі, який підсвітили кольорами прапора через смерть національного героя. Прихильники Марадони також збираються біля стадіону, де той починав свою кар’єру.

Президент країни оголосив три дні національного трауру, щоб вшанувати пам’ять Дієго Марадони – "найкращого футболіста у світі та людини, яка зробила аргентинців безмірно щасливими".

