На прощанні з Марадоною очікують не менше мільйона людей

На прощанні із легендарним аргентинським футболістом Дієго Марадоною, яке відбудеться у президентському палаці, очікуються не менше мільйона людей.

Джерело: The Guardian

Деталі: Відповідну інформацію повідомило джерело в уряді. Двері резиденції Casa Rosada будуть відкриті із ранку вівторка для всіх охочих попрощатись із талановитим футболістом.

Окрім того, натовпи людей вже зібрались біля обеліску у Буенос-Айресі, який підсвітили кольорами прапора через смерть національного героя. Прихильники Марадони також збираються біля стадіону, де той починав свою кар’єру.

Remembering Diego Maradona – video obituary



Diego Maradona, widely regarded as one of the greatest football players of all time, has died at the age of 60 https://t.co/ILyihpWO0H pic.twitter.com/gZ9SGbllZs — The Guardian (@guardian) November 26, 2020

Президент країни оголосив три дні національного трауру, щоб вшанувати пам’ять Дієго Марадони – "найкращого футболіста у світі та людини, яка зробила аргентинців безмірно щасливими".

Fans from Buenos Aires to Naples mourn the loss of football legend Diego Maradona: https://t.co/4NHK0ANNNm pic.twitter.com/0VZNGmBQ09 — Reuters Pictures (@reuterspictures) November 25, 2020

Що передувало: Легендарний аргентинський футболіст Дієго Марадона помер у віці 60 років.