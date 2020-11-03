Тупицкий – Автомайдану: Вы едете к моей теще, а она в Донецке

Председатель Конституционного суда Александр Тупицкий утверждает, что активисты "Автомайдана" и ЦПК едут с акцией протеста не к нему, а к его теще в Васильков. Но ее там, по его словам, сейчас нет, потому что она поехала в оккупированный Донецк.

Источник: брифинг Тупицкого 3 ноября

Детали: Председатель КС заявляет, что его теща Лариса Колпаченко продала квартиру в Донецке и купила дом в Василькове Киевской области. Но утверждая это, он сбивается и то говорит, что сам купил дом, а в другой раз - что его теща купила. Также Тупицкий рассказал, что собственноручно докупил к земельному участку тещи еще 7 соток земли, чтобы построить там спортивный зал.

По словам Тупицкого, именно над этим домом на днях активисты запускали свои квадрокоптеры.

Прямая речь: "Так я хочу спросить "Автомайдан": к кому они едут и кого они хотят вывезти в Ростов? Возможно, они поедут не ко мне, а к теще, которая сейчас пока что вынужденно находится на территории Донецка? И с ней там поговорят - кто, как покупал. Так как "Схемы" полетели в Крым, "Автомайдан" пусть поедет в Донецк. Завтра они соберут все имущество родственников и навесят, что все это мое имущество. Послезавтра меня обвинят в сепаратизме. Все это - травля".

Предыстория: Общественные организации "Автомайдан" и "Центр противодействия коррупции" устраивают автопробег к имению, где живет председатель Конституционного суда Александр Тупицкий. Акция запланирована на субботу 7 ноября и называется "Тупицкий - вали в Ростов". Активисты повезут с собой старые шины и "зимние коктейли", намекая на коктейли "Молотова".

На приглашение поехать уже откликнулись почти 800 человек.

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По данным "Схем", у семьи главы Конституционного суда есть имение с бассейном под Киевом в Василькове. Дом площадью 211,4 квадратных метра и земельные участки общей площадью более 23 соток были приобретены в августе 2018 и оформлены на тещу Тупицкого - Ларису Колпаченко. Сам судья оформил на себя только 7,5 соток земли в Василькове, которые и внес в декларацию.

По данным журналистов, длительное время теща Тупицкого работала в аптеке в Донецке.

Также журналисты отмечают, что после того, как в мае 2013 года Тупицкий был переведен в Киев и назначен судьей Конституционного суда, в сентябре того же года его семья приобрела четырехкомнатную квартиру площадью 216,5 квадратных метров в жилом комплексе бизнес-класса "Новопечерские липки" в Киеве, а затем докупила еще два машиноместа там. Средняя стоимость квадратного метра в этом ЖК состоянию на 2013 год составляла $2900, то есть квартира такой площади стоила там более 600 000 долларов. Сообщается, что имущество записали на мать судьи Галину Тупицкую.

А 28 октября стало известно, что председатель КС Тупицкий в 2018 году стал владельцем земельного участка в поселке Кореиз оккупированной АР Крым, оформив договор купли-продажи по российскому законодательству, но не отразил информацию об этом в своей декларации об имуществе и доходах.