Глава КС не задекларировал землю в Крыму, владельцем которой стал после аннексии - "Схемы"

Председатель Конституционного суда Александр Тупицкий в 2018 году стал владельцем земельного участка в поселке Кореиз оккупированной АР Крым, оформив договор купли-продажи по российскому законодательству, но не отразил информацию об этом в своей декларации об имуществе и доходах.

Источник: "Схемы" (проект Радио Свобода и телеканала UA: Первый)

Детали: Журналисты отмечают, что Тупицкий еще до аннексии Крыма Россией в 2014 году владел имением и землей под ним в Кореизе близ Ялты. Но в 2018 году он расширил свои владения, оформив еще один участок возле дома в свою собственность. Об этом свидетельствует официальный документ, полученный "Схемами" из Единого госреестра недвижимости Российской Федерации. В июле, 2018 года Тупицкий (на тот момент он был заместителем главы КСУ) оформил договор купли земли площадью 126 кв. м. у гражданина РФ Владимира Рисятова. В декларациях Тупицкого ни за 2018, ни за 2019 годы не упоминается о том, что он стал владельцем еще одного объекта недвижимости.

Представление субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации - это нарушение, определенное статьей 366-1 Уголовного кодекса Украины. Именно эту статью 27 октября Конституционный суд во главе с Александром Тупицким признал таким, что не соответствует Конституции Украины.

Кроме того, договор купли-продажи земли в Крыму Тупицкий оформил по законодательству Российской Федерации, его засвидетельствовала Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии РФ.

При этом, для украинских чиновников законодательно установленные ограничения "на взаимодействие с незаконными органами, созданными на временно оккупированной территории", объясняет юрист, член Общественного совета добродетели Роман Маселко.

"Судья не имеет права вступать в любые отношения с оккупационными властями. Ведь есть статья 9 Закона Украины" Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины ", и он как представитель судебной власти должен придерживаться позиции, что эти органы незаконны и покупать там какое-то имущество означает признание их легитимности ", - рассказал Роман Маселко.

"Кроме того в соответствии с Кодексом судейской этики судья обязан и в профессиональном и в личной жизни демонстрировать поведение, которое поддерживает доверие к судам и воздерживаться от действий, которые могут нанести ущерб авторитету правосудия. Очевидно, что приобретение в 2018 году имущества в Крыму по законодательству оккупантов является недостойным поступком для судьи Конституционного суда, а, следовательно, содержит признаки проступка, несовместимого со статусом судьи. За такое его можно освободить, правда, это может сделать только Конституционный суд двумя третями голосов ", - добавил он.

"Схемы" разыскали продавца участка. Владимир Рисятов сообщил, что Тупицкий его сосед в Кореизе - их виллы находятся рядом. "Неправильно были разграничены участки", - рассказал Рисятов. И объяснил, что они с Тупицким договорились оформить сделку купли-продажи по российскому законодательству, хотя по факту "продажи не было".

"Там никакой продажи, ничего там не было. Продажа то мы оформили договором, но эта земля была не моя. Вот так я скажу", - рассказал он.

При этом, юристы объясняют, что, если судья получил в свою собственность землю от другого лица бесплатно, за антикоррупционным законодательством это может трактоваться как незаконный подарок.

"Обязательным условием договора купли-продажи является уплата покупателем цены за полученный товар. Если же земля судьей получена безвозмездно - то в понимании антикоррупционного законодательства бесплатное получение имущества является подарком. Судьи запрещено получать подарки от третьих лиц. За это предусмотрена административная ответственность", - рассказал Сергей Миткалик, исполнительный директор ОО "Антикоррупционный штаб" и заместитель председателя общественного совета при Назка.

При этом, по данным директора агентства недвижимости "Статус" (Ялта) Эдуарда Кисса, рыночная стоимость одной сотки земли в Кореизе колеблется от $ 5 тыс до $ 15 тыс.

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