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Коллапс с КС: комитет поддержал законопроект Разумкова, Зеленского - не рассматривал

Вторник, 3 ноября 2020, 15:25
Коллапс с КС: комитет поддержал законопроект Разумкова, Зеленского - не рассматривал

Антикоррупционный комитет парламента поддержал законопроект спикера Дмитрия Разумкова по возобновлению электронного декларирования в первоначальном виде.

Источник: трансляция заседания комитета, движение "Чесно"

Детали: Решение комитета - признать законопрект №4304 соответствующим нормам антикоррупционному законодательству, рекомендовать Верховной Раде включить его в повестку дня и принять проект за основу и в целом, то есть сразу как закон.

Секретарь комитета нардеп от "Батькивщины" Владимир Кабаченко рекомендовал принять законопроект Разумкова как наиболее компромиссный. Проект президента нардеп назвал неконституционным.

Представитель "Слуги народа" Алексей Жмеренецкий высказал мнение, что любое решение Верховной Рады по этому вопросу будет политическим и не будет отвечать в полной мере нормам законодательства. По его словам, сессионный зал должен сам решить, какой законопроект поддержать.

"За" проголосовали 7 членов комитета, 4 воздержались, 2 - против.

Законопроект президента Владимира Зеленского на заседании не рассматривали.

Что предшествовало: 2 ноября на совещании у Разумкова был предложен механизм вернуть э-декларирование в первоначальном виде (даже без исключения для судей). А потом уже в нормальном режиме менять закон за 2 месяца.

Президент Владимир Зеленский ранее внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного суда, признать его решение о декларировании "ничтожным" и без правовых последствий и отменить соответствующие изменения в ЗУ "О предотвращении коррупции".

Украинская правда
Темы: декларацииВерховная РадаКС
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